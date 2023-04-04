Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 39 yaşındaki Meryem Uzerli’den kas şov! Spor paylaşımıyla göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 04.04.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 11:38

39 yaşındaki Meryem Uzerli’den kas şov! Spor paylaşımıyla göz kamaştırdı!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 7,4 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Şimdilerde New York'ta olan Meryem Uzerli'nin Amerikalı sevgilisiyle barışıp barışmadığı da merak konusu oldu. Güzel oyuncu Meryem Uzerli, son dönemde verdiği kilolarını korumak için de sıkı bir antrenmana başladı. Uzerli'nin kol kasları, böyle göründü.

39 yaşındaki Meryem Uzerli’den kas şov! Spor paylaşımıyla göz kamaştırdı!

Şimdilerde New York'ta olan Meryem Uzerli'nin Amerikalı sevgilisiyle barışıp barışmadığı da merak konusu oldu.

39 yaşındaki Meryem Uzerli’den kas şov! Spor paylaşımıyla göz kamaştırdı!

Takvim'in haberine göre; Güzel oyuncu Meryem Uzerli, son dönemde verdiği kilolarını korumak için de sıkı bir antrenmana başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
39 yaşındaki Meryem Uzerli’den kas şov! Spor paylaşımıyla göz kamaştırdı!

Glutensiz beslenmesi sayesinde istediği kiloya ulaşan güzel oyuncu, önceki gün iki kızıyla Amerika'nın yolunu tuttu.

39 yaşındaki Meryem Uzerli’den kas şov! Spor paylaşımıyla göz kamaştırdı!

Şimdilerde New York'ta olan 39 yaşındaki güzel, sporu burada da ihmal etmedi.

39 yaşındaki Meryem Uzerli’den kas şov! Spor paylaşımıyla göz kamaştırdı!

New York'ta kaldığı otelin spor salonuna giden Meryem Uzerli, buradan da paylaşım yaptı.

SON DAKİKA