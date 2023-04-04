Giriş Tarihi: 04.04.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 11:38

39 yaşındaki Meryem Uzerli’den kas şov! Spor paylaşımıyla göz kamaştırdı!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 7,4 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Şimdilerde New York'ta olan Meryem Uzerli'nin Amerikalı sevgilisiyle barışıp barışmadığı da merak konusu oldu. Güzel oyuncu Meryem Uzerli, son dönemde verdiği kilolarını korumak için de sıkı bir antrenmana başladı. Uzerli'nin kol kasları, böyle göründü.