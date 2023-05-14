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Haberler Galeri 4 aylık hamile Nazlı Sabancı'nın ayakları olay oldu! 'Hande Erçel ile aynı'
Giriş Tarihi: 14.05.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 11:05

4 aylık hamile Nazlı Sabancı'nın ayakları olay oldu! 'Hande Erçel ile aynı'

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, uzun süreli birlikteliklerini Ekim 2021'de nikah masasına taşımıştı. Sosyetenin gözde çifti, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenmişti. Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti şimdilerde kız bebek heyecanı yaşıyor. 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın MET Gala'da giydiği elbiseyle paylaşım yaptı. Elbiseyi daha önce giydiğini ilan eden Nazlı Sabancı bu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

4 aylık hamile Nazlı Sabancı’nın ayakları olay oldu! ’Hande Erçel ile aynı’

Uzun birlikteliklerini 10 Ekim 2021'de nikah masasına taşıyan sosyetenin en ünlü çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle düğün yapmışlardı.

4 aylık hamile Nazlı Sabancı’nın ayakları olay oldu! ’Hande Erçel ile aynı’

Sabancı ailesi şimdilerde ailelerini genişletecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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4 aylık hamile Nazlı Sabancı’nın ayakları olay oldu! ’Hande Erçel ile aynı’

Bu haber Sabancı ailesinde de sevinç yaratmıştı.

4 aylık hamile Nazlı Sabancı’nın ayakları olay oldu! ’Hande Erçel ile aynı’

Özellikle müstakbel babaanne Arzu Sabancı, bir kız torun için dua ediyordu.

4 aylık hamile Nazlı Sabancı’nın ayakları olay oldu! ’Hande Erçel ile aynı’

Arzu Sabancı'nın gönlünden geçen oldu.

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