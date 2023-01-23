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Haberler Galeri Ölümünün 4. yılında da unutulmadı! Hayatı merak ediliyordu... Meğer kız kardeşleri de çok ünlüymüş
Giriş Tarihi: 23.01.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 15:23

Ölümünün 4. yılında da unutulmadı! Hayatı merak ediliyordu... Meğer kız kardeşleri de çok ünlüymüş

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Ayşen Gruda, 4 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Gruda, ölümünün üzerinden geçen 4. yılın ardından sevenleri ve ailesi tarafından anılıyor. Türk sinemasında "domates güzeli" lakabıyla tanınan Gruda, sayısız film, dizi ve tiyatro oyunlarıyla izleyiciyi kimi zaman ağlattı, kimi zaman güldürdü. Peki Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi oyuncularla başrolde yer alan Ayşen Gruda'yı ne kadar tanıyoruz? Ayşen Gruda'nın kızkardeşlerinin de çok ünlü oyuncular olduğunu biliyor muydunuz? İşte Ayşen Gruda'nın oyuncu kardeşleri...

Ölümünün 4. yılında da unutulmadı! Hayatı merak ediliyordu... Meğer kız kardeşleri de çok ünlüymüş

Türk Sinemasının unutulmaz yıldızı Ayşen Gruda ölümünün üzerinden geçen 4. yılın ardından sevenleri ve ailesi tarafından anılıyor. Yeşilçam'ın Domates güzeli lakaplı oyuncusu Ayşen Gruda sayısız film ve dizide rol aldı.

Ölümünün 4. yılında da unutulmadı! Hayatı merak ediliyordu... Meğer kız kardeşleri de çok ünlüymüş

23 Ocak 2019 yılında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu ölümünün 4. yılında da unutulmadı.

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Ölümünün 4. yılında da unutulmadı! Hayatı merak ediliyordu... Meğer kız kardeşleri de çok ünlüymüş

AYŞEN GRUDA NEDEN ÖLDÜ HASTALIĞI NEYDİ?

İstanbul'da bulunan bir hastanede pankreas kanseri tedavisi gören, Türk sinemasının "Domates Güzeli" lakaplı oyuncusu Ayşen Gruda bu hastalığa bağlı solunum yetmezliği sonucu 23 Ocak 2019'da 74 yaşında öldü. Cenazesi 25 Ocak 2019'da İstanbul'da Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ölümünün 4. yılında da unutulmadı! Hayatı merak ediliyordu... Meğer kız kardeşleri de çok ünlüymüş

AYŞEN GRUDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ayşen Gruda (d. Ayşen Erman: 22 Ağustos 1944, İstanbul - 23 Ocak 2019, İstanbul), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. Türk sinemasında "domates güzeli" lakabıyla tanınan Gruda, birçok Yeşilçam filminde Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi oyuncularla başrolde yer aldı.

Ölümünün 4. yılında da unutulmadı! Hayatı merak ediliyordu... Meğer kız kardeşleri de çok ünlüymüş

AYŞEN GRUDA HAYATI VE KARİYERİ

Ayşen Gruda, 22 Ağustos 1944'te İbrahim Sami-Zekiye Erman çiftinin üç kızından ortancası olarak İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde, Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu.

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