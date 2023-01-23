Giriş Tarihi: 23.01.2023 15:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
15:23
Ölümünün 4. yılında da unutulmadı! Hayatı merak ediliyordu... Meğer kız kardeşleri de çok ünlüymüş
Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Ayşen Gruda, 4 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Gruda, ölümünün üzerinden geçen 4. yılın ardından sevenleri ve ailesi tarafından anılıyor. Türk sinemasında "domates güzeli" lakabıyla tanınan Gruda, sayısız film, dizi ve tiyatro oyunlarıyla izleyiciyi kimi zaman ağlattı, kimi zaman güldürdü. Peki Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi oyuncularla başrolde yer alan Ayşen Gruda'yı ne kadar tanıyoruz? Ayşen Gruda'nın kızkardeşlerinin de çok ünlü oyuncular olduğunu biliyor muydunuz? İşte Ayşen Gruda'nın oyuncu kardeşleri...