Ölümünün 4. yılında da unutulmadı! Hayatı merak ediliyordu... Meğer kız kardeşleri de çok ünlüymüş

AYŞEN GRUDA HAYATI VE KARİYERİ

Ayşen Gruda, 22 Ağustos 1944'te İbrahim Sami-Zekiye Erman çiftinin üç kızından ortancası olarak İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde, Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu.