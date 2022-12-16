Giriş Tarihi: 16.12.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 11:19

40 milyonluk yalısına taşınmak için gün sayıyor! Hadise Mehmet Dinçerler’den boşandıktan sonra servetine servet katmıştı!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti. Boşandıktan sonra işleri açılan şarkıcının, 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı öne sürüldü. Yeniköy'de olduğu iddia edilen yalı için Hadise, "Yeni evim hayırlı olsun bana" demişti. Hadise evliyken konserlere çıkmadığı için kaybettiği 6 milyon TL'yi boşandıktan sonra fazlasıyla kazandı. Son 1.5 aydaki toplam kazancı 25 milyon TL olan Hadise, yılbaşında da 3 milyon TL'yi cebine koyacak! Şimdilerde yeni dairesine taşınmak için gün sayan ünlü ismin, Yeniköy'deki evinin tadilatı için 3 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar…