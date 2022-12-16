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Giriş Tarihi: 16.12.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 11:19

40 milyonluk yalısına taşınmak için gün sayıyor! Hadise Mehmet Dinçerler’den boşandıktan sonra servetine servet katmıştı!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti. Boşandıktan sonra işleri açılan şarkıcının, 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı öne sürüldü. Yeniköy'de olduğu iddia edilen yalı için Hadise, "Yeni evim hayırlı olsun bana" demişti. Hadise evliyken konserlere çıkmadığı için kaybettiği 6 milyon TL'yi boşandıktan sonra fazlasıyla kazandı. Son 1.5 aydaki toplam kazancı 25 milyon TL olan Hadise, yılbaşında da 3 milyon TL'yi cebine koyacak! Şimdilerde yeni dairesine taşınmak için gün sayan ünlü ismin, Yeniköy'deki evinin tadilatı için 3 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar…

40 milyonluk yalısına taşınmak için gün sayıyor! Hadise Mehmet Dinçerler’den boşandıktan sonra servetine servet katmıştı!

Son dönemde özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise'nin, geçtiğimiz ay 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi satın alması magazin gündemine oturmuştu. Şimdilerde yeni dairesine taşınmak için gün sayan ünlü ismin, Yeniköy'deki evinin tadilatı için 3 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

40 milyonluk yalısına taşınmak için gün sayıyor! Hadise Mehmet Dinçerler’den boşandıktan sonra servetine servet katmıştı!

Milliyet'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Hadise, sessiz sedasız dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini 30 Eylül'de anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti. Ayrılığın ardından Londra'ya gidip bol bol yorgunluk atan Hadise, takipçileriyle paylaştığı anlara; "Hadise, Londra'da" notunu düşmüştü.

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40 milyonluk yalısına taşınmak için gün sayıyor! Hadise Mehmet Dinçerler’den boşandıktan sonra servetine servet katmıştı!

Londra ile kalmayıp gezmeye devam eden ünlü isim, ardından soluğu Roma'da almıştı. Seyahat danışmanı İlker Topdemir ile gittiği şehirde, hem tarihi yerleri geziyor hem de keyif yapan şarkıcının, kaldıkları otele yaklaşık 18 bin euro (335 bin TL) ödediği söylenmişti.

40 milyonluk yalısına taşınmak için gün sayıyor! Hadise Mehmet Dinçerler’den boşandıktan sonra servetine servet katmıştı!

40 MİLYON TL'LİK EV
Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva'daki evinden taşınan Hadise'nin, geçtiğimiz haftalarda ise 40 milyon TL'ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı. Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunması üzerine şarkıcı, gülerek "Kolay gelsin arkadaşlar" demişti.

40 milyonluk yalısına taşınmak için gün sayıyor! Hadise Mehmet Dinçerler’den boşandıktan sonra servetine servet katmıştı!

Sonraki günlerde İstinye'de görüntülenen ünlü isim, yeni eviyle ilgili sorulara ilke kez yanıt vererek; şu ifadeleri kullanmıştı:

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