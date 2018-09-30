40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar

Türk sinemasının usta isimlerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonraki halleri görenleri şaşırtmayı başardı. Metin Erksan'ın çektiği ünlü 'Şeytan' filminin yerli versiyonunun başrol oyuncusu küçük 'şeytan kız' Hollywood'un unutulmayan filmlerinden 'Şeytan'ın Yeşilçam uyarlamasında küçük oyuncuya yeşilçam'ın kapılarını açtı. Canan Perver, 12 yaşında rol aldığı 1974 yapımı 'şeytan' adlı film ile meşhur oldu. Ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen ile bir çok sinema filminde yer aldı. İşte Yeşilçam'ın usta isminin yılllar sonraki hali... Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen adeta zamana meydan okuyor. Bubikoğlu paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni aldı.