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40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar

Giriş Tarihi: 30.09.2018 13:07 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 13:22
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40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar
40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar

Türk sinemasının usta isimlerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonraki halleri görenleri şaşırtmayı başardı.

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40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar
40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar

Metin Erksan'ın çektiği ünlü 'Şeytan' filminin yerli versiyonunun başrol oyuncusu küçük 'şeytan kız'

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40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar
40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar

Hollywood'un unutulmayan filmlerinden "Şeytan"ın Yeşilçam uyarlamasında küçük oyuncuya yeşilçam'ın kapılarını açtı.

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40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar
40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar

Canan Perver, 12 yaşında rol aldığı 1974 yapımı "şeytan" adlı film ile meşhur oldu.

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40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar
40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar

Ardından Ferdi Tayfur, ve Ümit Besen ile bir çok sinema filminde yer aldı.

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40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar
40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar

İşte Yeşilçam'ın usta isminin yılllar sonraki hali...

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40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar
40 yıl önce ve 40 yıl sonra Yeşilçam yıldızlar

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen adeta zamana meydan okuyor. Bubikoğlu paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni aldı.

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