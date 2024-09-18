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Haberler Galeri 41 yaşındaki tescilli güzel Esra Sönmezer’i tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 18.09.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 08:33

41 yaşındaki tescilli güzel Esra Sönmezer’i tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medyaya damga vurdu!

41 yaşındaki tescilli güzel Esra Sönmezer, sosyal medyada gündem oldu. Esra Sönmezer'in değişimi görenleri adeta şoke etti. Sönmezer, şimdilerde bambaşka biri oldu. 2002 Türkiye güzeli, oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, Türkiye güzeli seçildiği yıl Dünya Güzeli yarışmasına katılmış ve ancak 4. olduğu için yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye atmıştı. İşte yıllar sonra ortaya çıkan Esra Sönmezer'in inanılmaz değişimi…

41 yaşındaki tescilli güzel Esra Sönmezer’i tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medyaya damga vurdu!

Tescilli güzel Esra Sönmezer, yıllar sonra ortaya çıktı. Türkiye güzelinin değişimi sosyal medyaya damga vurdu. Aldığı kilolarla dikkat çeken Esra Sönmezer, adeta bambaşka birine dönüştü. İşte son hali…

41 yaşındaki tescilli güzel Esra Sönmezer’i tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medyaya damga vurdu!

Esra Sönmezer, 23 Şubat 1983'de İstanbul'da doğdu.

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41 yaşındaki tescilli güzel Esra Sönmezer’i tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medyaya damga vurdu!

Arnavut kökenli ailenin tek çocuğu olan Esra Sönmezer, 2002'de bir güzellik yarışmasında birinci olmuştur.

41 yaşındaki tescilli güzel Esra Sönmezer’i tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medyaya damga vurdu!

Esra Sönmezer'in annesi 2002'de yaşamını yitirdi ve ailenin kararıyla 6 yıl çalışma hayatına ara verip, eğitimini tamamladı.

41 yaşındaki tescilli güzel Esra Sönmezer’i tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medyaya damga vurdu!

Esra Sönmezer2004-2007 yılları arası şan, solfej ve musiki dersleri aldı. 2007 yılında Müjdat Gezen'in teşviği ile Müjdat Gezen 'Aktör Studio' oyunculuk okuluna girerek, tiyatro, müzik, dans, diksiyon ve Sinema dersleri almaya başladı.

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