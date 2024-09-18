Giriş Tarihi: 18.09.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
08:33
41 yaşındaki tescilli güzel Esra Sönmezer’i tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medyaya damga vurdu!
41 yaşındaki tescilli güzel Esra Sönmezer, sosyal medyada gündem oldu. Esra Sönmezer'in değişimi görenleri adeta şoke etti. Sönmezer, şimdilerde bambaşka biri oldu. 2002 Türkiye güzeli, oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, Türkiye güzeli seçildiği yıl Dünya Güzeli yarışmasına katılmış ve ancak 4. olduğu için yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye atmıştı. İşte yıllar sonra ortaya çıkan Esra Sönmezer'in inanılmaz değişimi…