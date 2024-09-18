41 yaşındaki tescilli güzel Esra Sönmezer’i tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medyaya damga vurdu!

Esra Sönmezer2004-2007 yılları arası şan, solfej ve musiki dersleri aldı. 2007 yılında Müjdat Gezen'in teşviği ile Müjdat Gezen 'Aktör Studio' oyunculuk okuluna girerek, tiyatro, müzik, dans, diksiyon ve Sinema dersleri almaya başladı.