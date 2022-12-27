Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 15:27

42 yaşındaki Burçin Terzioğlu imaj tazeledi! Tam bir sarışın bomba oldu!

Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği "Ayşegül" karakteri ile hafızalarda yer edinen güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle adından söz ettiren Burçin Terzioğlu, bir süredir herhangi projede rol almıyor. 42 yaşındaki Burçin Terzioğlu, radikal bir kararla saçlarını sap sarı yaptı. Kızıl saçlarına veda eden güzel oyuncu tam bir sarışın bomba oldu. Terzioğlu, o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.