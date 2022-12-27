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Haberler Galeri 42 yaşındaki Burçin Terzioğlu imaj tazeledi! Tam bir sarışın bomba oldu!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 15:27

42 yaşındaki Burçin Terzioğlu imaj tazeledi! Tam bir sarışın bomba oldu!

Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği "Ayşegül" karakteri ile hafızalarda yer edinen güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle adından söz ettiren Burçin Terzioğlu, bir süredir herhangi projede rol almıyor. 42 yaşındaki Burçin Terzioğlu, radikal bir kararla saçlarını sap sarı yaptı. Kızıl saçlarına veda eden güzel oyuncu tam bir sarışın bomba oldu. Terzioğlu, o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

42 yaşındaki Burçin Terzioğlu imaj tazeledi! Tam bir sarışın bomba oldu!

Oyuncu Burçin Terzioğlu, yıllardır bakır renkte kullandığı saçlarını sarıya boyattı.

42 yaşındaki Burçin Terzioğlu imaj tazeledi! Tam bir sarışın bomba oldu!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Burçin Terzioğlu yeni imajını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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42 yaşındaki Burçin Terzioğlu imaj tazeledi! Tam bir sarışın bomba oldu!

Uzun ve bakır renkteki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Yeni bir ben."

42 yaşındaki Burçin Terzioğlu imaj tazeledi! Tam bir sarışın bomba oldu!

İŞTE BURÇİN TERZİOĞLU'NUN SON HALİ

42 yaşındaki Burçin Terzioğlu imaj tazeledi! Tam bir sarışın bomba oldu!

Öte yandan; Burçin Terzioğlu'nun yıllar içinde yaşadığı değişim, sosyal medyada 'estetik' yorumlarını beraberinde getirmişti.

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