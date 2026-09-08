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Giriş Tarihi: 08.09.2026 06:32

4,3 milyar TL’nin akıbeti: İhtiyaç sahiplerine ne kadarı ulaştı? Haluk Levent parayı sakladı mı?

Haluk Levent'in 4,3 milyar TL bağış topladığı, bunun 4,2 milyar TL'sinin harcandığı belirlendi. Özetle, 4,3 milyar TL'nin ne kadarının gerçekten ihtiyaç sahiplerine yardım olarak verildiği tam olarak belli değil. Daha doğrusu, Levent ve ekibinin halkın yardım paralarının ne kadarına çöktükleri net değil. Parayı yurt dışındaki banka hesaplarında tutuyor olabilirler. Belki de para kripto varlığa dönüştürülüp soğuk cüzdanda tutuluyor.

MEVLÜT TEZEL
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4,3 milyar TL’nin akıbeti: İhtiyaç sahiplerine ne kadarı ulaştı? Haluk Levent parayı sakladı mı?

Ahbap Derneği'nin topladığı deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada 20 ilde 53 şüpheliye 5. dalga operasyon düzenlendi.
Resmi açıklamalara göre 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL'sinin harcandığı belirlendi!
Kuruşu kuruşuna harcamışlar bak sen şu işe?

4,3 milyar TL’nin akıbeti: İhtiyaç sahiplerine ne kadarı ulaştı? Haluk Levent parayı sakladı mı?

Bu paranın 950 milyon TL'lik kısmının ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi.
950 milyon TL'nin tamamı 200 TL banknot olsa taşımak için yaklaşık 24 ila 27 adet büyük boy valiz gerekir.

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4,3 milyar TL’nin akıbeti: İhtiyaç sahiplerine ne kadarı ulaştı? Haluk Levent parayı sakladı mı?

Paranın toplam ağırlığı ise 5,37 ton olduğu için bu parayı taşımak için en az 2 adet standart zırhlı para nakil minibüsü veya orta boy bir kamyonet gerekir.
Paranın 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL'sinin ise 29 şirket ve 7 şahıs şirketine transfer edildiği tespit edildi.


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4,3 milyar TL’nin akıbeti: İhtiyaç sahiplerine ne kadarı ulaştı? Haluk Levent parayı sakladı mı?

Öte yandan bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.
Özetle 4,3 milyar TL'nin ne kadarının gerçekten ihtiyaç sahiplerine yardım olarak verildiği tam olarak belli değil.
Daha doğrusu Levent ve ekibinin halkın yardım paralarının ne kadarına çöktükleri net değil!
Muhtemelen Levent ve ekibinin yardım paralarının ne kadarıyla kumar ve bahis oynadıklarını, ne kadarıyla şahsi harcama yaptıklarını net bir şekilde öğrenemeyeceğiz.

4,3 milyar TL’nin akıbeti: İhtiyaç sahiplerine ne kadarı ulaştı? Haluk Levent parayı sakladı mı?

Levent ve ekibinin son yıllarda şaibeli gayrimenkul yatırımları varsa ortaya çıkar ama bu kadar organize hareket eden biri, çaldığı parayı Türkiye'de tutmaz, diye tahmin ediyorum.
Parayı yurt dışındaki banka hesaplarında ya da güvendiği kişilerin banka hesaplarında tutuyor olabilir. Belki de yurt dışında yatırımlar yapmıştır.
Ya da hiç uğraşmayıp parayı kripto varlığa dönüştürüp soğuk cüzdanında tutuyor da olabilir.
Türk hukukuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının veya sivil toplum kuruluşlarının araç olarak kullanılması ya da dini, insani duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenen dolandırıcılık suçunun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapistir.

4,3 milyar TL’nin akıbeti: İhtiyaç sahiplerine ne kadarı ulaştı? Haluk Levent parayı sakladı mı?

Birden fazla eylem zincirleme suç (TCK m. 43) kapsamında değerlendirilirse ceza 1/4 ile 3/4 oranında artırılır.
Levent toplam 20 yıl hapis cezası alsa bile koşullu salıverilme (1/2) ile bu süre 10 yıla düşebilir.
Denetimli serbestlik düşüldüğünde cezaevinde yatacağı süre yaklaşık 9 yıl olabilir.
Ancak Haluk Levent'in gelecekte bir af çıkmasa bile maksimum 10 yıl yatıp sonra da çaldığı paralarla hayatına devam etme ihtimali var!
Elbette son sözü yargı söyleyecek.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#HALUK LEVENT

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