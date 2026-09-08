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4,3 milyar TL’nin akıbeti: İhtiyaç sahiplerine ne kadarı ulaştı? Haluk Levent parayı sakladı mı?
Giriş Tarihi: 08.09.2026 06:32
4,3 milyar TL’nin akıbeti: İhtiyaç sahiplerine ne kadarı ulaştı? Haluk Levent parayı sakladı mı?
Haluk Levent'in 4,3 milyar TL bağış topladığı, bunun 4,2 milyar TL'sinin harcandığı belirlendi. Özetle, 4,3 milyar TL'nin ne kadarının gerçekten ihtiyaç sahiplerine yardım olarak verildiği tam olarak belli değil. Daha doğrusu, Levent ve ekibinin halkın yardım paralarının ne kadarına çöktükleri net değil. Parayı yurt dışındaki banka hesaplarında tutuyor olabilirler. Belki de para kripto varlığa dönüştürülüp soğuk cüzdanda tutuluyor.