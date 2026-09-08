4,3 milyar TL’nin akıbeti: İhtiyaç sahiplerine ne kadarı ulaştı? Haluk Levent parayı sakladı mı?

Levent ve ekibinin son yıllarda şaibeli gayrimenkul yatırımları varsa ortaya çıkar ama bu kadar organize hareket eden biri, çaldığı parayı Türkiye'de tutmaz, diye tahmin ediyorum.

Parayı yurt dışındaki banka hesaplarında ya da güvendiği kişilerin banka hesaplarında tutuyor olabilir. Belki de yurt dışında yatırımlar yapmıştır.

Ya da hiç uğraşmayıp parayı kripto varlığa dönüştürüp soğuk cüzdanında tutuyor da olabilir.

Türk hukukuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının veya sivil toplum kuruluşlarının araç olarak kullanılması ya da dini, insani duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenen dolandırıcılık suçunun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapistir.

