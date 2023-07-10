Giriş Tarihi: 10.07.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 11:07

43'lük Petek Dinçöz'den 21 yıl sonra 'Foolish Casanova' pozları! Yıllar geçti o değişmedi! Petek Dinçöz bikinili pozlarıyla mest etti!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz aylarda gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti. Mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Petek Dinçöz, son olarak tatil pozlarıyla gündem oldu. Eşi ile tatil pozu veren Petek Dinçöz'ün bikinili halleri ilgi odağı olurken sanatçının fit ali övgüleri topladı. Petek Dinçöz'ün denizden paylaştığı bikinili pozları ise 21 yıl önceki Foolish Casanova klibindeki hallerine benzetildi. Petek Dinçöz'ün bikinili karelerine "Yıllar geçti o değişmedi" yorumları yapıldı. İşte alev emojileri yağan Petek Dinçöz'ün bikinili pozları...