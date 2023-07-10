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Haberler Galeri 43'lük Petek Dinçöz'den 21 yıl sonra 'Foolish Casanova' pozları! Yıllar geçti o değişmedi! Petek Dinçöz bikinili pozlarıyla mest etti!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 11:07

43'lük Petek Dinçöz'den 21 yıl sonra 'Foolish Casanova' pozları! Yıllar geçti o değişmedi! Petek Dinçöz bikinili pozlarıyla mest etti!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz aylarda gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti. Mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Petek Dinçöz, son olarak tatil pozlarıyla gündem oldu. Eşi ile tatil pozu veren Petek Dinçöz'ün bikinili halleri ilgi odağı olurken sanatçının fit ali övgüleri topladı. Petek Dinçöz'ün denizden paylaştığı bikinili pozları ise 21 yıl önceki Foolish Casanova klibindeki hallerine benzetildi. Petek Dinçöz'ün bikinili karelerine "Yıllar geçti o değişmedi" yorumları yapıldı. İşte alev emojileri yağan Petek Dinçöz'ün bikinili pozları...

43’lük Petek Dinçöz’den 21 yıl sonra ’Foolish Casanova’ pozları! Yıllar geçti o değişmedi! Petek Dinçöz bikinili pozlarıyla mest etti!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka Petek Dinçöz ile gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar dünya evine girmişti.

43’lük Petek Dinçöz’den 21 yıl sonra ’Foolish Casanova’ pozları! Yıllar geçti o değişmedi! Petek Dinçöz bikinili pozlarıyla mest etti!

Ünlü çift, Beşiktaş'taki lüks bir otelde mutluluğa 'evet' demişti.

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43’lük Petek Dinçöz’den 21 yıl sonra ’Foolish Casanova’ pozları! Yıllar geçti o değişmedi! Petek Dinçöz bikinili pozlarıyla mest etti!

Üçüncü evliliğinin ardından hem müziğe hem de Türkiye'ye geri dönen Dinçöz, iddialı dönüşüyle dikkat çekiyor.

43’lük Petek Dinçöz’den 21 yıl sonra ’Foolish Casanova’ pozları! Yıllar geçti o değişmedi! Petek Dinçöz bikinili pozlarıyla mest etti!

8 yıllık aranın ardından konser sahnelerine geri dönen Petek Dinçöz, tatil sezonunu açtı.

43’lük Petek Dinçöz’den 21 yıl sonra ’Foolish Casanova’ pozları! Yıllar geçti o değişmedi! Petek Dinçöz bikinili pozlarıyla mest etti!

Eşiyle birlikte Çeşme'ye giden şarkıcı, tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla mest etti.

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