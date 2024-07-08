Giriş Tarihi: 08.07.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
22:36
45 yaşındaki Çağla Şıkel tatilde gençlere taş çıkardı! Çağla Şıkel’in mayolu fit pozları olay oldu!
Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel'in sosyal medyadaki paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel, bu yaz da çocuklarıyla tatilin keyfini çıkartıyor. Her yaptığıyla ilgi odağı olan Çağla Şıkel, fit fiziğiyle yine bu yaza damga vurdu. 45 yaşındaki manken, gençlere adeta taş çıkardı. İşte Çağla Şıkel'in herkesi kendisine hayran bırakan o mayolu paylaşımları!