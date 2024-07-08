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Haberler Galeri 45 yaşındaki Çağla Şıkel tatilde gençlere taş çıkardı! Çağla Şıkel’in mayolu fit pozları olay oldu!
Giriş Tarihi: 08.07.2024 22:36 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 22:36

45 yaşındaki Çağla Şıkel tatilde gençlere taş çıkardı! Çağla Şıkel’in mayolu fit pozları olay oldu!

Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel'in sosyal medyadaki paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel, bu yaz da çocuklarıyla tatilin keyfini çıkartıyor. Her yaptığıyla ilgi odağı olan Çağla Şıkel, fit fiziğiyle yine bu yaza damga vurdu. 45 yaşındaki manken, gençlere adeta taş çıkardı. İşte Çağla Şıkel'in herkesi kendisine hayran bırakan o mayolu paylaşımları!

45 yaşındaki Çağla Şıkel tatilde gençlere taş çıkardı! Çağla Şıkel’in mayolu fit pozları olay oldu!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sadece yer aldığı projelerle değil aynı zamanda özel hayatıyla da ilgi çeken ünlü isimlerden!

45 yaşındaki Çağla Şıkel tatilde gençlere taş çıkardı! Çağla Şıkel’in mayolu fit pozları olay oldu!

OĞULLARIYLA ALAÇATI'DA!

Her sene tüm yazı çocuklarıyla tatil yaparak geçiren ünlü model, şimdilerde oğullarıyla Alaçatı'da.

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45 yaşındaki Çağla Şıkel tatilde gençlere taş çıkardı! Çağla Şıkel’in mayolu fit pozları olay oldu!

FİT FİZİĞİYLE YİNE YAZA DAMGA VURDU

Her yaptığıyla ilgi odağı olan Çağla Şıkel, fit fiziğiyle yine bu yaza damga vurdu.

45 yaşındaki Çağla Şıkel tatilde gençlere taş çıkardı! Çağla Şıkel’in mayolu fit pozları olay oldu!

45 YAŞINDAKİ MANKEN GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI!

45 yaşındaki manken, gençlere adeta taş çıkardı.

45 yaşındaki Çağla Şıkel tatilde gençlere taş çıkardı! Çağla Şıkel’in mayolu fit pozları olay oldu!

İşte Çağla Şıkel'in herkesi kendisine hayran bırakan o mayolu paylaşımları!

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