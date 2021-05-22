45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay aşka geldi! Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay ile dudak dudağa...

Necati Kocabay'la tanışmadan önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, "40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, 'Yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum.' Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı." sözleriyle tanışmalarını anlatmıştı.