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Haberler Galeri 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay aşka geldi! Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay ile dudak dudağa...
Giriş Tarihi: 22.05.2021 13:28 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 13:37

45 yaşındaki aşka geldi! Nurgül Yeşilçay sevgilisi ile ...

sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. 'da 2.5 milyon takipçisi olan Nurgül Yeşilçay son olarak sevgilisi ile aşk pozunu paylaştı. Aşka gelen 45 yaşındaki güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay sevgilisi ile pozuna "Aşkım benim" notunu düştü. Kocabay'la tanışmadan önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, "40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, 'Yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum.' Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı." sözleriyle tanışmalarını anlatmıştı. İşte Necati Kocabay ile ...

45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay aşka geldi! Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay ile dudak dudağa...

sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. 'da 2.5 milyon takipçisi olan Nurgül Yeşilçay son olarak sevgilisi ile aşk pozunu paylaştı.

45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay aşka geldi! Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay ile dudak dudağa...

'la tanışmadan önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşadığını söyleyen , "40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, 'Yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum.' Sonra ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı." sözleriyle tanışmalarını anlatmıştı.

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45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay aşka geldi! Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay ile dudak dudağa...

Hayatını "N.Ö. ve N.S." diye ayırmak gerektiğini söyleyen ünlü oyuncu, koronavirüs yüzünden ertelemek zorunda kaldıklarını söylediği düğünü için hazırlıklara da başladı.

45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay aşka geldi! Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay ile dudak dudağa...

İşte 'ın sevgilisi ile ...

45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay aşka geldi! Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay ile dudak dudağa...

Aşka gelen 45 yaşındaki güzel oyuncu sevgilisi ile pozuna "Aşkım benim" notunu düştü.

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