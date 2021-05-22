45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay aşka geldi! Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay ile dudak dudağa...

Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Instagram'da 2.5 milyon takipçisi olan Nurgül Yeşilçay son olarak sevgilisi Necati Kocabay ile aşk pozunu paylaştı. Aşka gelen 45 yaşındaki güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay sevgilisi ile dudak dudağa pozuna "Aşkım benim" notunu düştü. Necati Kocabay'la tanışmadan önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, "40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, 'Yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum.' Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı." sözleriyle tanışmalarını anlatmıştı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay ile aşk pozu...