45’lik Gülşen yeşil mini elbisesi ile sahnenin tozunu attırdı! Gülşen’in sahne şıklığı ile yaktı geçti...

Ünlü şarkıcı Gülşen'in her yaptığıyla gündem oluyor. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Gülşen, yaptığı cüretkar paylaşımlarla sosyal medya ilgi odağı olmayı başarıyor. Şarkıcı Gülşen, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle sahnelere hızlı dönen şarkıcılar arasında yerini aldı. Hızlı bir konser temposuna giren Gülşen sahne kıyafetleri ile adından söz ettirdi. Son olarak yeşil mini elbisesi ile sahnenin tozunu attıran Gülşen'e beğeni yağdı... İşte 45 yaşındaki Gülşen'in birbirinden iddialı sahne kıyafetleri...