Giriş Tarihi: 28.09.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
07:49
46 yaşındaki Doğa Bekleriz’i tanıyabilen aşk olsun! Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!
Bir döneme damga vuran isimlerden olan 46 yaşındaki Doğa Bekleriz, sosyal medyada gündem oldu. Bekleriz'in değişimi görenleri çok şaşırttı. Yıllar sonra ortaya çıkan Doğa Bekleriz, hayranları son halini görünce yorum yağdırdı. Yıkılmadım, Aynalı Tahir, İki Arada, Koçum Benim, Mavi Kolye, Kızma Birader, Vatan Sağolsun, Evimin Erkeği gibi yapımlardan tanıdığımız Doğa Bekleriz, son hali…