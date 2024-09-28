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Haberler Galeri 46 yaşındaki Doğa Bekleriz’i tanıyabilen aşk olsun! Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!
Giriş Tarihi: 28.09.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 07:49

46 yaşındaki Doğa Bekleriz’i tanıyabilen aşk olsun! Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!

Bir döneme damga vuran isimlerden olan 46 yaşındaki Doğa Bekleriz, sosyal medyada gündem oldu. Bekleriz'in değişimi görenleri çok şaşırttı. Yıllar sonra ortaya çıkan Doğa Bekleriz, hayranları son halini görünce yorum yağdırdı. Yıkılmadım, Aynalı Tahir, İki Arada, Koçum Benim, Mavi Kolye, Kızma Birader, Vatan Sağolsun, Evimin Erkeği gibi yapımlardan tanıdığımız Doğa Bekleriz, son hali…

46 yaşındaki Doğa Bekleriz’i tanıyabilen aşk olsun! Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!

46 yaşındaki Doğa Bekleriz, uzun yıllardır yurt dışında hayatına devam ediyor. 9 yıl önce yurt dışına taşınan Doğa Bekleriz, Mehmet Ali Erbil ve Çarkıfelek programıyla ilgili bomba itirafta bulunmuştu.

46 yaşındaki Doğa Bekleriz’i tanıyabilen aşk olsun! Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!

90'lı yılların en popüler isimlerinden olan Doğa Bekleriz bir dönem podyumlarda fırtınalar estiriyordu. Çarkıfelek programında hosteslik yapan Doğa Bekleriz, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile birlikte objektif karşısında yerini aldı.

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46 yaşındaki Doğa Bekleriz’i tanıyabilen aşk olsun! Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!

DOĞA BEKLERİZ'DEN MEHMET ALİ ERBİL VE ÇARKIFELEK İTİRAFI
Habertürk'te yer alan habere göre; Şöhreti ilk olarak 'Çarkıfelek' hostesliği yaptığı dönemde hissettiğini söyleyen Doğa Bekleriz, "Mehmet Ali Erbil, 'Leğen kemiği' lakabı takmıştı. Yarışma çok izleniyordu. Muhabirler peşimden koşmaya başladı. Sanırım en çok klipte rol alan model de olabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

46 yaşındaki Doğa Bekleriz’i tanıyabilen aşk olsun! Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!

Doğa Bekleriz'in yıllar içindeki değişimi...

46 yaşındaki Doğa Bekleriz’i tanıyabilen aşk olsun! Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!
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