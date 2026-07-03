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46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Giriş Tarihi: 03.07.2026 19:43
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
'Özledim', 'Gümbür Gümbür', 'Kalamam Arkadaş' ve 'Gün Ağardı' gibi hit şarkılarıyla pop müziğin sevilen isimlerinden olan Murat Boz, son dönemde yaptığı dikkat çekici açıklamalarla gündeme geldi. 46 yaşındaki şarkıcı, yıllara meydan okuyan formunu nasıl koruduğunu anlatırken, aynı zamanda hayatını şekillendiren 'genetik' korkusuna dair konuştu.