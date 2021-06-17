47 yaşındaki Deniz Uğur cesaretini konuşturdu! Doğal güzelliğini sergiledi

Son olarak Zalim İstanbul dizisinde izlediğimiz başarılı oyuncu Deniz Uğur, eski rol arkadaşı Erdinç Gülener ile dünyaevine girmişti. Güzelliğiyle her zaman dikkat çeken Deniz Uğur, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Sıfır makyaj paylaşım yapan 47 yaşındaki ünlü oyuncu doğal haliyle adeta mest etti.