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Haberler Galeri 47 yaşındaki Deniz Uğur cesaretini konuşturdu! Doğal güzelliğini sergiledi
Giriş Tarihi: 17.06.2021 06:07 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 06:13

47 yaşındaki cesaretini konuşturdu! Doğal güzelliğini sergiledi

Son olarak 'un 'i, olarak izlediğimiz güzel oyuncu , eski rol arkadaşı ile dünyaevine girmişti. "" dizisinde iki eşi oynayan Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, 'da nikah kıymıştı. Sosyal medyadan sık sık paylaşımlar yapan Deniz Uğur, takipçilerinden büyük beğeni alıyor. Deniz Uğur'un son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. 47 yaşındaki Deniz Uğur, sıfır makyajlı paylaşımıyla adeta cesaretini konuşturdu. Deniz Uğur paylaşımına 'Sence lens mi?' notu da eklemeyi ihmal etmedi. Düzgün fiziğiyle her zaman çok beğenilen Deniz Uğur, haliyle de doğal güzelliğini sergiledi. Deniz Uğur, takipçilerinden tam not aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

47 yaşındaki Deniz Uğur cesaretini konuşturdu! Doğal güzelliğini sergiledi

Son olarak dizisinde izlediğimiz başarılı oyuncu , eski rol arkadaşı ile dünyaevine girmişti. Güzelliğiyle her zaman dikkat çeken Deniz Uğur, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. yapan 47 yaşındaki ünlü oyuncu doğal haliyle adeta mest etti.

47 yaşındaki Deniz Uğur cesaretini konuşturdu! Doğal güzelliğini sergiledi

"" dizisinde iki eşi oynayan ve , 'da nikah kıymıştı.

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47 yaşındaki Deniz Uğur cesaretini konuşturdu! Doğal güzelliğini sergiledi

Sosyal medyadan sık sık paylaşımlar yapan , takipçilerinden büyük beğeni alıyor.

47 yaşındaki Deniz Uğur cesaretini konuşturdu! Doğal güzelliğini sergiledi

'un son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

47 yaşındaki Deniz Uğur cesaretini konuşturdu! Doğal güzelliğini sergiledi

47 yaşındaki , sıfır makyajlı paylaşımıyla adeta cesaretini konuşturdu.

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