Giriş Tarihi: 17.06.2021 06:07Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 06:13
47 yaşındaki Deniz Uğur cesaretini konuşturdu! Doğal güzelliğini sergiledi
Son olarak Zalim İstanbul'un Seher'i, olarak izlediğimiz güzel oyuncu Deniz Uğur, eski rol arkadaşı Erdinç Gülener ile dünyaevine girmişti. "Bir Deli Sevda" dizisinde iki eşi oynayan Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, Gökçeada'da nikah kıymıştı. Sosyal medyadan sık sık paylaşımlar yapan Deniz Uğur, takipçilerinden büyük beğeni alıyor. Deniz Uğur'un son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. 47 yaşındaki Deniz Uğur, sıfır makyajlı paylaşımıyla adeta cesaretini konuşturdu. Deniz Uğur paylaşımına 'Sence lens mi?' notu da eklemeyi ihmal etmedi. Düzgün fiziğiyle her zaman çok beğenilen Deniz Uğur, makyajsız haliyle de doğal güzelliğini sergiledi. Deniz Uğur, takipçilerinden tam not aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.