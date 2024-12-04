47’lik Demet Şener’in abilerini ilk kez görenler şoke oldu! Kızı aynı dayısına benziyor

"NE KADAR GURUR DUYSAN AZDIR"

Demet Şener, sosyal medya hesabında ağabeyi Ercüment ve Enis'in fotoğrafını paylaşarak, "Hayattaki en güzel şey aile. Ben dünyanın en şanslı kız kardeşiyim çünkü muhteşem iki abiye sahibim.