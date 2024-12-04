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Haberler Galeri 47’lik Demet Şener’in abilerini ilk kez görenler şoke oldu! Kızı aynı dayısına benziyor
Giriş Tarihi: 04.12.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:43

47’lik Demet Şener’in abilerini ilk kez görenler şoke oldu! Kızı aynı dayısına benziyor

47 yaşındaki Güzel manken Demet Şener'in hesabında paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu. Miss Türkiye güzelini ve ağabeylerini görenler, 3 kardeşi birbirlerinden ayırt edemedi. Takipçilerin beğeni yağmuruna tuttuğu fotoğraf çok sayıda yorum aldı. "Ailedeki herkes çok güzel ve yakışıklı!" denilen Şener'in abilerini siz daha önce görmüş müydünüz?

47’lik Demet Şener’in abilerini ilk kez görenler şoke oldu! Kızı aynı dayısına benziyor

1995 yılında Miss Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, Instagram hesabında kendisinin ve ağabeylerinin fotoğrafını paylaştı.

47’lik Demet Şener’in abilerini ilk kez görenler şoke oldu! Kızı aynı dayısına benziyor

Ünlü mankenin fotoğrafına "Yazıyı görmeden kardeş olabilirler dedim, çok benziyorlar" yorumları geldi.

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47’lik Demet Şener’in abilerini ilk kez görenler şoke oldu! Kızı aynı dayısına benziyor

Demet Şener güzelliği ve fit haliyle sosyal medyada ismini sık sık duyuruyor.

47’lik Demet Şener’in abilerini ilk kez görenler şoke oldu! Kızı aynı dayısına benziyor

Özel hayatı ile adından söz ettiren Şener, göz dolduran fiziğiyle de sevenlerinin yakından takip ettiği bir isim haline geldi.

47’lik Demet Şener’in abilerini ilk kez görenler şoke oldu! Kızı aynı dayısına benziyor

"NE KADAR GURUR DUYSAN AZDIR"

Demet Şener, sosyal medya hesabında ağabeyi Ercüment ve Enis'in fotoğrafını paylaşarak, "Hayattaki en güzel şey aile. Ben dünyanın en şanslı kız kardeşiyim çünkü muhteşem iki abiye sahibim.

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