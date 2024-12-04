Giriş Tarihi: 04.12.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
12:43
47’lik Demet Şener’in abilerini ilk kez görenler şoke oldu! Kızı aynı dayısına benziyor
47 yaşındaki Güzel manken Demet Şener'in hesabında paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu. Miss Türkiye güzelini ve ağabeylerini görenler, 3 kardeşi birbirlerinden ayırt edemedi. Takipçilerin beğeni yağmuruna tuttuğu fotoğraf çok sayıda yorum aldı. "Ailedeki herkes çok güzel ve yakışıklı!" denilen Şener'in abilerini siz daha önce görmüş müydünüz?