48 yaşındaki Defne Samyeli ile kızı Deren Talu sosyal medyayı kasıp kavurdu! Anne kızın mayolu paylaşımları düşman çatlattı!

Defne Samyeli, tatil sezonunu Antalya'da açtı. Eski spiker şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli ile kızı Deren Talu, tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. İki çocuk annesi Defne Samyeli, fotoğraflarını "Denizde..." ve "Kumda..." notuyla paylaştı. Fit vücuduyla dikkat çeken Defne Samyeli'yi görenler 'Kim der 48 yaşında' yorumunda bulundu. Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bikinili ve mayolu paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Anne, kız yaptıkları paylaşımlarla adeta sosyal medyayı yaktı geçti