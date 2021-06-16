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Haberler Galeri 48 yaşındaki Defne Samyeli ile kızı Deren Talu sosyal medyayı kasıp kavurdu! Anne kızın mayolu paylaşımları düşman çatlattı!
Giriş Tarihi: 16.06.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 16:05

48 yaşındaki ile kızı sosyal medyayı ! Anne kızın mayolu paylaşımları !

, tatil sezonunu 'da açtı. Eski spiker şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli ile kızı , tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. İki çocuk annesi Defne Samyeli, fotoğraflarını "Denizde..." ve "Kumda..." notuyla paylaştı. Fit vücuduyla dikkat çeken Defne Samyeli'yi görenler 'Kim der 48 yaşında' yorumunda bulundu. Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bikinili ve mayolu paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Anne, kız yaptıkları paylaşımlarla adeta sosyal medyayı yaktı geçti

48 yaşındaki Defne Samyeli ile kızı Deren Talu sosyal medyayı kasıp kavurdu! Anne kızın mayolu paylaşımları düşman çatlattı!

İki çocuk annesi , tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Formda görüntüsüyle büyüleyen 48 yaşındaki eski spiker ve şarkıcı, karın kaslarıyla da dikkat çekti.

48 yaşındaki Defne Samyeli ile kızı Deren Talu sosyal medyayı kasıp kavurdu! Anne kızın mayolu paylaşımları düşman çatlattı!

, tatil sezonunu 'da açtı. Kızları Deren ve Derin Talu ile denize girip güneşlenen ünlü sunucu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yine çok konuşuldu.

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48 yaşındaki Defne Samyeli ile kızı Deren Talu sosyal medyayı kasıp kavurdu! Anne kızın mayolu paylaşımları düşman çatlattı!

Instagram hesabından tatil pozlarını yayınlayan 48 yaşındaki güzel, önce pembe mayosuyla kızına poz verdi, daha sonra giyip karın kaslarını sergiledi.

48 yaşındaki Defne Samyeli ile kızı Deren Talu sosyal medyayı kasıp kavurdu! Anne kızın mayolu paylaşımları düşman çatlattı!

"YILLAR GEÇİYOR, DEFNE GENÇLEŞİYOR"
Kısa sürede binlerce alan fotoğraflara; "Yıllar geçiyor Defne gençleşiyor", "Formunuz korumayı nasıl başarıyorsunuz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

48 yaşındaki Defne Samyeli ile kızı Deren Talu sosyal medyayı kasıp kavurdu! Anne kızın mayolu paylaşımları düşman çatlattı!

11 Temmuz tarihinde 49 yaşına basacak olan , deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. "Denizde..." notunu eklediği paylaşımında, bir kez daha fit haliyle adından söz ettirmeyi başardı.

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