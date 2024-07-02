Giriş Tarihi: 02.07.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
12:37
49 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri kemik kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncudan tatil paylaşımı geldi!
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı…Yeşim Ceren Bozoğlu "Angara bebesiyiz ama göynümüz de buralı… & bu çok cool olmak için…" notu da eklemeyi ihmal etmedi. Fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Verdiği kiloların yanı sıra sıklıkla değiştirdiği imajı ile de konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile büyük beğeni topluyor. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son paylaşımını görenler 'Günden güne eriyorsun, nasıl başarıyorsun?" yorumunda bulundu. İşte siyahlar içindeki o paylaşımı...