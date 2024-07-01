Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
14:41
5. kez baba olmaya hazırlanan Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel kızı Mia'yı paylaştı gören 'Tıpkı babası' dedi!
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel, kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi gelmişti. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı. Yeniden baba olmaya hazırlanan Tolga Karel son olarak sosyal medya hesabından kızı Mia'yı paylaştı. Tolga Karel'in kızı Mia'yı gören 'Tıpkı babası' demeden edemedi...