Giriş Tarihi: 11.11.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 11:03

50 yaşındaki Defne Samyeli kırmızılar içinde alev alev! Defne Samyeli'nin tekne pozlarına karın kasları damga vurdu!

50 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli cesur seçimleri ile sosyal medyayı sallıyor. Sahne performanslarıyla dikkat çeken Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Defne Samyeli, yayınladığı son kare ile takipçilerine adeta kaa şovu yaptı. Göcek'ten paylaştığı pozlarıyla hayran bırakan Defne Samyeli'nin tekne pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte 50 yaşındaki Defne Samyeli'nin kırmızı bikinisi ile boy gösterdiği tekne pozları...