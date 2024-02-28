Giriş Tarihi: 28.02.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
11:45
50 yaşındaki Hande Ataizi’nin oğlu Leon büyüdü! “Tıpkı babası ”
Taş Makas Kağıt dizisindeki 'Savcı Süreyya' karakteriyle ekranlara dönüyor… 50 yaşındaki Hande Ataizi, yine dikkat çekmeyi başardı… Aşk-ı Memnu dizisinden uyarlanan Bihter filminde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Oyuncu Hande Ataizi 6 yıllık evliliğin sonunda Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey'den 2018'de önce boşanmıştı. Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile paylaşım yaptı. Leon'un son hali sosyal medyada gündem oldu...