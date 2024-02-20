Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
10:01
50 yaşındaki şarkıcı Güllü her geçen gün eriyor! 70 kilo veren şarkıcıya yorum yağdı! ‘Nasıl bu kadar zayıfladınız sırrınız ne ?’
Güçlü sesiyle bir döneme damga vuran 50 yaşındaki şarkıcı Güllü, son haliyle sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Güllü'yü görenler adeta şoke oldu. Güllü uzun bir aranın ardından "Unutamazsın Beni" isimli şarkıyı hayranlarının beğenisine sunmuştu. Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile hayranlarını çok şaşırttı. Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse mümkün değil. Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti... İşte şarkıcı Güllü'nün son hali...