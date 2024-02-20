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Haberler Galeri 50 yaşındaki şarkıcı Güllü her geçen gün eriyor! 70 kilo veren şarkıcıya yorum yağdı! ‘Nasıl bu kadar zayıfladınız sırrınız ne ?’
Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:01

50 yaşındaki şarkıcı Güllü her geçen gün eriyor! 70 kilo veren şarkıcıya yorum yağdı! ‘Nasıl bu kadar zayıfladınız sırrınız ne ?’

Güçlü sesiyle bir döneme damga vuran 50 yaşındaki şarkıcı Güllü, son haliyle sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Güllü'yü görenler adeta şoke oldu. Güllü uzun bir aranın ardından "Unutamazsın Beni" isimli şarkıyı hayranlarının beğenisine sunmuştu. Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile hayranlarını çok şaşırttı. Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse mümkün değil. Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti... İşte şarkıcı Güllü'nün son hali...

50 yaşındaki şarkıcı Güllü her geçen gün eriyor! 70 kilo veren şarkıcıya yorum yağdı! ‘Nasıl bu kadar zayıfladınız sırrınız ne ?’

Görenlerin nutku tutuldu... Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile hayranlarını oldukça şaşırttı.

50 yaşındaki şarkıcı Güllü her geçen gün eriyor! 70 kilo veren şarkıcıya yorum yağdı! ‘Nasıl bu kadar zayıfladınız sırrınız ne ?’

Uzun yıllar kilolarıyla başı dertte olan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu.

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50 yaşındaki şarkıcı Güllü her geçen gün eriyor! 70 kilo veren şarkıcıya yorum yağdı! ‘Nasıl bu kadar zayıfladınız sırrınız ne ?’

Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse imkansız.

50 yaşındaki şarkıcı Güllü her geçen gün eriyor! 70 kilo veren şarkıcıya yorum yağdı! ‘Nasıl bu kadar zayıfladınız sırrınız ne ?’

Şimdilerde 50 yaşında olan şarkıcı Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti...

50 yaşındaki şarkıcı Güllü her geçen gün eriyor! 70 kilo veren şarkıcıya yorum yağdı! ‘Nasıl bu kadar zayıfladınız sırrınız ne ?’

İşte Güllü'nün son hali...

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