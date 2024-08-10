50 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu öyle bir zayıfladı ki görenler hayran kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun sırrı merak konusu oldu!

İki yıldan az bir zamanda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, şimdilerde fit haliyle dikkat çekiyor. Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle kendinden bahsettiriyor. 'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hatırladığımız ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü. Şimdi 50 yaşında olan oyuncu genç kızları kıskandırıyor…