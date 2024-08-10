Giriş Tarihi: 10.08.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
12:31
50 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu öyle bir zayıfladı ki görenler hayran kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun sırrı merak konusu oldu!
Yeşim Ceren Bozoğlu, son günlerde zayıflığı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. 50 yaşındaki oyuncunun formunun sırrı merak konusu oldu. Fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, inanılmaz değişimiyle gündeme geldi. Verdiği kiloların yanı sıra imajı ile de konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Ünlü oyuncu paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. Yeşim Ceren Bozoğlu eskisinde çok farklı görünüyor ve bu hali çok beğeni alıyor. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler " Genç kızları kıskandırıyorsunuz, nasıl böyle zayıfladınız?" yorumunda bulundu.