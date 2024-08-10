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Haberler Galeri 50 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu öyle bir zayıfladı ki görenler hayran kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun sırrı merak konusu oldu!
Giriş Tarihi: 10.08.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 12:31

50 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu öyle bir zayıfladı ki görenler hayran kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun sırrı merak konusu oldu!

Yeşim Ceren Bozoğlu, son günlerde zayıflığı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. 50 yaşındaki oyuncunun formunun sırrı merak konusu oldu. Fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, inanılmaz değişimiyle gündeme geldi. Verdiği kiloların yanı sıra imajı ile de konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Ünlü oyuncu paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. Yeşim Ceren Bozoğlu eskisinde çok farklı görünüyor ve bu hali çok beğeni alıyor. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler " Genç kızları kıskandırıyorsunuz, nasıl böyle zayıfladınız?" yorumunda bulundu.

50 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu öyle bir zayıfladı ki görenler hayran kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun sırrı merak konusu oldu!

İki yıldan az bir zamanda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, şimdilerde fit haliyle dikkat çekiyor. Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle kendinden bahsettiriyor. 'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hatırladığımız ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü. Şimdi 50 yaşında olan oyuncu genç kızları kıskandırıyor…

50 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu öyle bir zayıfladı ki görenler hayran kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun sırrı merak konusu oldu!

Yeşim Ceren Bozoğlu son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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50 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu öyle bir zayıfladı ki görenler hayran kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun sırrı merak konusu oldu!

Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu, estetik itirafında da bulunmuştu.

50 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu öyle bir zayıfladı ki görenler hayran kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun sırrı merak konusu oldu!

Güzelliğiyle beğeni toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu'na "Nereden nereye", "Çok güzelsin", "20 yıl geri gittiniz" yorumları yapıldı.

50 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu öyle bir zayıfladı ki görenler hayran kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncunun sırrı merak konusu oldu!

İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun o pozları...

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