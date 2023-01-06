Giriş Tarihi: 06.01.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 08:16

51 yaşındaki Tanyeli günden güne eriyor! Tam 39 kilo verdi son haline ise yorum yağdı! 'İğne ipliğe dönmüşsün'

Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli, verdiği kilolarla gündem oldu. Yıllar önce yurt dışına taşınan Oryantal Tanyeli, Türkiye'ye ameliyat için dönmüştü. Oryantal Tanyeli, ameliyattan sonra çok fazla kilo verdi. Bir dönem kilolularıyla başı dertte olan Tanyeli, şimdilerde tığ gibi. Yeni yaşına tam 39 kilo vererek giren Tanyeli'yi, şarkıcı Fatih Ürek ve diğer yakın dostları yalnız bırakmadı. Oryantal Tanyeli, fit haliyle yeni yaşına Taksim'deki bir mekanda girdi. Mide ameliyatı ile 99 kilodan, 60 kiloya düşen Tanyeli, doğum gününü dostlarıyla birlikte kutladı.