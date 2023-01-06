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Haberler Galeri 51 yaşındaki Tanyeli günden güne eriyor! Tam 39 kilo verdi son haline ise yorum yağdı! 'İğne ipliğe dönmüşsün'
Giriş Tarihi: 06.01.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 08:16

51 yaşındaki Tanyeli günden güne eriyor! Tam 39 kilo verdi son haline ise yorum yağdı! 'İğne ipliğe dönmüşsün'

Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli, verdiği kilolarla gündem oldu. Yıllar önce yurt dışına taşınan Oryantal Tanyeli, Türkiye'ye ameliyat için dönmüştü. Oryantal Tanyeli, ameliyattan sonra çok fazla kilo verdi. Bir dönem kilolularıyla başı dertte olan Tanyeli, şimdilerde tığ gibi. Yeni yaşına tam 39 kilo vererek giren Tanyeli'yi, şarkıcı Fatih Ürek ve diğer yakın dostları yalnız bırakmadı. Oryantal Tanyeli, fit haliyle yeni yaşına Taksim'deki bir mekanda girdi. Mide ameliyatı ile 99 kilodan, 60 kiloya düşen Tanyeli, doğum gününü dostlarıyla birlikte kutladı.

51 yaşındaki Tanyeli günden güne eriyor! Tam 39 kilo verdi son haline ise yorum yağdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

Bir döneme danslarıyla damga vuran Tanyeli, geçtiğimiz yıl yaptığı sosyal medya paylaşımıyla çok konuşulmuştu. Ailesiyle birlikte Avustralya'da yaşayan ünlü isim, iki oğluyla fotoğrafını yayınlayarak koronavirüs döneminde evde oturmaktan sıkıldığını paylaşmıştı.

51 yaşındaki Tanyeli günden güne eriyor! Tam 39 kilo verdi son haline ise yorum yağdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

Tanyeli, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

Sokağa çıkma yasağı bitince (Haberlere göre toplam dört ay gibi sürüyor, belki altı ay gibi yüzde seksen aşılama tamamlanırsa özgürlük) Yani bu yasaktan sonra söz verdim kendime evde hiç oturmayacağım!

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51 yaşındaki Tanyeli günden güne eriyor! Tam 39 kilo verdi son haline ise yorum yağdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

Bu kadar uzun sokağa çıkma yasağı bir tek burada var galiba. Allah'tan birikmiş fotoğraflar, baktıkça gözünde canlanır anılar, bu paylaşım da en güzellerinden birisi.

51 yaşındaki Tanyeli günden güne eriyor! Tam 39 kilo verdi son haline ise yorum yağdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

MİDE AMELİYATI OLDU

Milliyet'in haberine göre; Tüm bunların ardından Oryantal Tanyeli, fit haliyle yeni yaşına Taksim'deki bir mekanda girdi. Mide ameliyatı ile 99 kilodan, 60 kiloya düşen Tanyeli, doğum gününü dostlarıyla birlikte kutladı.

51 yaşındaki Tanyeli günden güne eriyor! Tam 39 kilo verdi son haline ise yorum yağdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

Ünlü ismi doğum gününde aralarında Fatih Ürek'in de olduğu dostları yalnız bırakmadı. Tanyeli, yaşı sorulunca; "Ben yeni hayatıma daha yeni doğdum. Ruh yaşım 25 diyebilirim" cevabını vererek güldürdü.

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