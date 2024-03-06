Giriş Tarihi: 06.03.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
14:58
51'lik güzel Defne Samyeli'nin cüretkar asansör pozları dudak uçuklattı! Çinli araştırmacılar bile peşine düşmüştü...
Zamana adeta meydan okuyan Defne Samyeli Çinli araştırmacıların da dikkatini çekmiş, genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacının, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örneklerle çalışarak yaptıkları bir araştırmada, Türkiye'den Defne Samyeli'yi inceledikleri ortaya çıkmıştı. 51 yaşındaki Defne Samyeli güzelliği ve fit hali ile övgüleri toplamaya devam ederken son paylaşımı yine sosyal medyayı salladı. İşte cüretkar kıyafeti ile Defne Samyeli'nin asansör pozları...