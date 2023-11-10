Giriş Tarihi: 10.11.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 08:39

51'lik güzel Pınar Aylin kasım ayında denize girdi! Siyah mayosuyla kendini sulara bırakan Pınar Aylin'e "Maşallah" yorumları yağdı...

Pınar Aylin, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı. 90'lara adeta damga vuran isim kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmandı. Şimdilerde 51 yaşında olan Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Hala güçlü sesi ile sahnelerin tozunu attıran Pınar Aylin sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Pınar Aylin son olarak kasım ayında denize girdiği anları paylaştı. Siyah mayosuyla kendini sulara bırakan Pınar Aylin'e "Maşallah" yorumları yağdı...