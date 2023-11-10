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Haberler Galeri 51'lik güzel Pınar Aylin kasım ayında denize girdi! Siyah mayosuyla kendini sulara bırakan Pınar Aylin'e "Maşallah" yorumları yağdı...
Giriş Tarihi: 10.11.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 08:39

51'lik güzel Pınar Aylin kasım ayında denize girdi! Siyah mayosuyla kendini sulara bırakan Pınar Aylin'e "Maşallah" yorumları yağdı...

Pınar Aylin, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı. 90'lara adeta damga vuran isim kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmandı. Şimdilerde 51 yaşında olan Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Hala güçlü sesi ile sahnelerin tozunu attıran Pınar Aylin sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Pınar Aylin son olarak kasım ayında denize girdiği anları paylaştı. Siyah mayosuyla kendini sulara bırakan Pınar Aylin'e "Maşallah" yorumları yağdı...

51’lik güzel Pınar Aylin kasım ayında denize girdi! Siyah mayosuyla kendini sulara bırakan Pınar Aylin’e Maşallah yorumları yağdı...

Şimdilerde 51 yaşında olan Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Hala güçlü sesi ile sahnelerin tozunu attıran Pınar Aylin sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor.

51’lik güzel Pınar Aylin kasım ayında denize girdi! Siyah mayosuyla kendini sulara bırakan Pınar Aylin’e Maşallah yorumları yağdı...

Pınar Aylin'in son paylaşımıyla herkesi özendirdi.

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51’lik güzel Pınar Aylin kasım ayında denize girdi! Siyah mayosuyla kendini sulara bırakan Pınar Aylin’e Maşallah yorumları yağdı...

Pınar Aylin son olarak kasım ayında denize girdiği anları paylaştı.

51’lik güzel Pınar Aylin kasım ayında denize girdi! Siyah mayosuyla kendini sulara bırakan Pınar Aylin’e Maşallah yorumları yağdı...

Siyah mayosuyla kendini sulara bırakan Pınar Aylin'e "Maşallah" yorumları yağdı...

Pınar Aylin denizde yüzdüğü anları paylaştı | Video

51’lik güzel Pınar Aylin kasım ayında denize girdi! Siyah mayosuyla kendini sulara bırakan Pınar Aylin’e Maşallah yorumları yağdı...

Pınar Aylin'in kızı Maya güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Şimdilerde üniversiteli olan Maya'nın annesine olan benzerliği Pınar Aylin'in takipçilerinin çok hoşuna gitti.

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