Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 11:31

51'lik güzel Pınar Eliçe çocuklarının yanında ablaları gibi görünüyor! Kızı Helin ve oğlu Deniz ile tatil pozu!

Şimdilerde sık sık magazin programlarında boy gösteren Pınar Eliçe sahnelerin de tozunu attırmaya devam ediyor. Sahne hayatına oryantal olarak başlayan daha sonra müziğe yönelen Pınar Eliçe yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda estetik operasyon için gittiği doktorda cilt kanseri olduğunu öğrenen Pınar Eliçe zor günler yaşamış, tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. 51 yaşındaki Pınar Eliçe'nin boyundan büyük bir kızı bir de oğlu var. Güzel sanatçıdan çocuklarıyla tatil pozu geldi. Pınar Eliçe'nin çocukları ile karesine "Maşallah abla-kardeş gibiler" yorumları yağdı... İşte Pınar Eliçe'nin kızı Helin ve oğlu Deniz Derin...