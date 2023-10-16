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Haberler Galeri 51'lik güzel Pınar Eliçe çocuklarının yanında ablaları gibi görünüyor! Kızı Helin ve oğlu Deniz ile tatil pozu!
Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 11:31

51'lik güzel Pınar Eliçe çocuklarının yanında ablaları gibi görünüyor! Kızı Helin ve oğlu Deniz ile tatil pozu!

Şimdilerde sık sık magazin programlarında boy gösteren Pınar Eliçe sahnelerin de tozunu attırmaya devam ediyor. Sahne hayatına oryantal olarak başlayan daha sonra müziğe yönelen Pınar Eliçe yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda estetik operasyon için gittiği doktorda cilt kanseri olduğunu öğrenen Pınar Eliçe zor günler yaşamış, tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. 51 yaşındaki Pınar Eliçe'nin boyundan büyük bir kızı bir de oğlu var. Güzel sanatçıdan çocuklarıyla tatil pozu geldi. Pınar Eliçe'nin çocukları ile karesine "Maşallah abla-kardeş gibiler" yorumları yağdı... İşte Pınar Eliçe'nin kızı Helin ve oğlu Deniz Derin...

51’lik güzel Pınar Eliçe çocuklarının yanında ablaları gibi görünüyor! Kızı Helin ve oğlu Deniz ile tatil pozu!

Şimdilerde sık sık magazin programlarında boy gösteren Pınar Eliçe sahne almaya da devam ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Eliçe, çocuklarının yanında anneleri gibi değil adeta ablaları gibi görünüyor...

51’lik güzel Pınar Eliçe çocuklarının yanında ablaları gibi görünüyor! Kızı Helin ve oğlu Deniz ile tatil pozu!

Son olarak sosyal medya hesabından kızı Helin ve oğlu Deniz Derin ile paylaşımda bulunan Pınar Eliçe'ye beğeni ve yorum yağdı.

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51’lik güzel Pınar Eliçe çocuklarının yanında ablaları gibi görünüyor! Kızı Helin ve oğlu Deniz ile tatil pozu!

51 yaşındaki Pınar Eliçe'nin boyundan büyük bir kızı bir de oğlu var. Güzel sanatçıdan çocuklarıyla tatil pozu geldi.

51’lik güzel Pınar Eliçe çocuklarının yanında ablaları gibi görünüyor! Kızı Helin ve oğlu Deniz ile tatil pozu!

Çocukları ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da tatil yapan Pınar Eliçe'nin karesine "Maşallah abla-kardeş gibiler" yorumları yağdı... İşte Pınar Eliçe'nin kızı Helin ve oğlu Deniz Derin...

51’lik güzel Pınar Eliçe çocuklarının yanında ablaları gibi görünüyor! Kızı Helin ve oğlu Deniz ile tatil pozu!

İşte Pınar Eliçe'nin güzel kızı Helin...

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