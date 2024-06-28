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Haberler Galeri 51'lik güzel Pınar Eliçe çocuklarının yanında ablaları gibi görünüyor! Kızı Helin ve oğlu Deniz tüm dikkatleri üzerine çekti!
Giriş Tarihi: 28.06.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 14:52

51'lik güzel Pınar Eliçe çocuklarının yanında ablaları gibi görünüyor! Kızı Helin ve oğlu Deniz tüm dikkatleri üzerine çekti!

Şimdilerde sık sık magazin programlarında boy gösteren Pınar Eliçe sahnelerin de tozunu attırmaya devam ediyor. Sahne hayatına oryantal olarak başlayan daha sonra müziğe yönelen Pınar Eliçe yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda estetik operasyon için gittiği doktorda cilt kanseri olduğunu öğrenen Pınar Eliçe zor günler yaşamış, tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. 51 yaşındaki Pınar Eliçe'nin boyundan büyük bir kızı bir de oğlu var. Pınar Eliçe'nin çocukları ile karesine "Maşallah abla-kardeş gibiler" yorumları yağdı... İşte Pınar Eliçe'nin kızı Helin ve oğlu Deniz Derin...

51’lik güzel Pınar Eliçe çocuklarının yanında ablaları gibi görünüyor! Kızı Helin ve oğlu Deniz tüm dikkatleri üzerine çekti!

Şimdilerde sık sık magazin programlarında boy gösteren Pınar Eliçe sahne almaya da devam ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Eliçe, çocuklarının yanında anneleri gibi değil adeta ablaları gibi görünüyor...

51’lik güzel Pınar Eliçe çocuklarının yanında ablaları gibi görünüyor! Kızı Helin ve oğlu Deniz tüm dikkatleri üzerine çekti!

Sosyal medya hesabından kızı Helin ve oğlu Deniz Derin ile paylaşımda bulunan Pınar Eliçe'ye beğeni ve yorum yağmıştı.

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51’lik güzel Pınar Eliçe çocuklarının yanında ablaları gibi görünüyor! Kızı Helin ve oğlu Deniz tüm dikkatleri üzerine çekti!

51 yaşındaki Pınar Eliçe'nin boyundan büyük bir kızı bir de oğlu var. Güzel sanatçıdan çocuklarıyla tatil pozu gelmişti.

51’lik güzel Pınar Eliçe çocuklarının yanında ablaları gibi görünüyor! Kızı Helin ve oğlu Deniz tüm dikkatleri üzerine çekti!

Çocukları ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da tatil yapan Pınar Eliçe'nin karesine "Maşallah abla-kardeş gibiler" yorumları yağmıştı.

İşte Pınar Eliçe'nin kızı Helin ve oğlu Deniz Derin...

51’lik güzel Pınar Eliçe çocuklarının yanında ablaları gibi görünüyor! Kızı Helin ve oğlu Deniz tüm dikkatleri üzerine çekti!

İşte Pınar Eliçe'nin güzel kızı Helin...

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