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Haberler Galeri 57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı! Herkes onu konuşuyor!
Giriş Tarihi: 22.04.2021 06:15 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 07:02

57 yaşındaki filtresiyle yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı! Herkes onu konuşuyor!

Yıllar sonra ekranlara geri dönen yine sosyal medyanın diline düştü. dizisinde ''yi oynayan Hülya Avşar yüzüne uygulanan ile TT oldu. Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümlerinde kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattı yine flulaştırıldı. Diğer oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulanması tekrar alay konusu oldu. Hülya Avşar için yine bir birinden 'ler yapıldı. İşte Hülya Avşar'ın gülümseten filtreli halleri …

57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı! Herkes onu konuşuyor!

dizisinde Ilgaz rolünü canlandıran 'a uygulanan olay oldu. Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar yine sosyal medyanın diline düştü.

57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı! Herkes onu konuşuyor!

'ın filtresi yine sosyal medyada olay oldu.

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57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı! Herkes onu konuşuyor!

Dizinin geçtiğimiz bölümlerinde de zaman zaman Avşar'a uygulanan filtrenin abartılması dikkat çekmişti. Son bölümde ise Avşar'ın yer aldığı sahnelerdeki filtreli görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı! Herkes onu konuşuyor!

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!

Yüzüne uygulanan hakkında Twitter'da çok sayıda paylaşım yapıldı. Avşar kızının filtreli yüzüne kullanıcılar, "Hülya Avşar'ın yüzünü görmeye çalışıyorum" şeklinde birbiri ardına yorum sıraladı.

57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı! Herkes onu konuşuyor!
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