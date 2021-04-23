HaberlerGaleri57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı! Herkes onu konuşuyor!
Giriş Tarihi: 22.04.2021 06:15Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 07:02
57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı! Herkes onu konuşuyor!
Yıllar sonra ekranlara geri dönen Hülya Avşar yine sosyal medyanın diline düştü. Masumiyet dizisinde 'Hale'yi oynayan Hülya Avşar yüzüne uygulanan filtre ile TT oldu. Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümlerinde kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattı yine flulaştırıldı. Diğer oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulanması tekrar alay konusu oldu. Hülya Avşar için yine bir birinden komikcaps'ler yapıldı. İşte Hülya Avşar'ın gülümseten filtreli halleri …