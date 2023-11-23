Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:06

59’luk Şekerpare’yi görenler hayran kalıyor! Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu göz alıcı güzelliğiyle büyüledi!

1980 ve 90'lar Türk sinemasının en güzel yıldızlarından biri olan Yaprak Özdemiroğlu'nu bir de şimdi görün. Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, güzelliği ve zarafetiyle Türk sinema tarihine damga vurdu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Yaprak Özdemiroğlu şimdi ne yapıyor? Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Şekerpare'nin yeniden ekranlara gelmesi ile başrol oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak konusu oldu. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Yaprak Özdemiroğlu yıllara meydan okuyor. İşte Şekerpare'nin güzeli Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...