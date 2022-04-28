Giriş Tarihi: 28.04.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 14:05

60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu tam bir afet oldu!

Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile büyük beğeni topluyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' demişti. Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu estetik itirafında da bulunmuştu. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali...