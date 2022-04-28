Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu tam bir afet oldu!
Giriş Tarihi: 28.04.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 14:05

60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu tam bir afet oldu!

Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile büyük beğeni topluyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' demişti. Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu estetik itirafında da bulunmuştu. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali...

60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu tam bir afet oldu!

Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. 'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü.

60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu tam bir afet oldu!

Değişimiyle zaman zaman konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son olarak Hayaller ve Hayatlar dizisinderol aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu tam bir afet oldu!

İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu setten zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.

60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu tam bir afet oldu!

Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' demişti. Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu estetik itirafında da bulunmuştu.

60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu tam bir afet oldu!

Instagram filtrelerini denerken çektiği kareleri paylaşan Bozoğlu'nun değişimine yorum yağdı.

SON DAKİKA