Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
08:42
60 yaşındaki Yonca Evcimik'in yeni yüzü olay oldu ! "Ne gerek vardı"
60 yaşındaki Evcimik'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Evcimik'e "Bir anda 25 yaşında oldu", "Ne gerek vardı", "Bence hiç yaptırmamalıydı" gibi yorumlar yağdı. Yonca Evcimik, Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan 'Çılgın Bediş' isimli diziyle şöhreti parlayan ve daha sonra çıkardığı şarkılarla adından söz ettirmişti. 'Abone', 'Kendine Gel', '9.15 Vapuru' gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Yonca Evcimik sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla sık sık gündem oluyor. İşte olay olan son hali...