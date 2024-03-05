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Haberler Galeri 60 yaşındaki Yonca Evcimik'in yeni yüzü olay oldu ! "Ne gerek vardı"
Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 08:42

60 yaşındaki Yonca Evcimik'in yeni yüzü olay oldu ! "Ne gerek vardı"

60 yaşındaki Evcimik'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Evcimik'e "Bir anda 25 yaşında oldu", "Ne gerek vardı", "Bence hiç yaptırmamalıydı" gibi yorumlar yağdı. Yonca Evcimik, Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan 'Çılgın Bediş' isimli diziyle şöhreti parlayan ve daha sonra çıkardığı şarkılarla adından söz ettirmişti. 'Abone', 'Kendine Gel', '9.15 Vapuru' gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Yonca Evcimik sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla sık sık gündem oluyor. İşte olay olan son hali...

60 yaşındaki Yonca Evcimik’in yeni yüzü olay oldu ! Ne gerek vardı

Son dönemde ünlüler arasında popüler olan estetik furyasına Yonca Evcimik de dahil oldu. Karın kası estetiğinin ardından bu kez yüzünü yaptıran sanatçı bambaşka bir görünüme büründü.

60 yaşındaki Yonca Evcimik’in yeni yüzü olay oldu ! Ne gerek vardı

60 yaşındaki Evcimik'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Evcimik'e "Bir anda 25 yaşında oldu", "Ne gerek vardı", "Bence hiç yaptırmamalıydı" gibi yorumlar yağdı.

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60 yaşındaki Yonca Evcimik’in yeni yüzü olay oldu ! Ne gerek vardı

90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, özellikle Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınmıştı.

60 yaşındaki Yonca Evcimik’in yeni yüzü olay oldu ! Ne gerek vardı

Şimdilerde ekranlardan uzak olan başarılı isim, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

60 yaşındaki Yonca Evcimik’in yeni yüzü olay oldu ! Ne gerek vardı

'Abone', 'Kendine Gel', '9.15 Vapuru' gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Yonca Evcimik sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla sık sık gündem oluyor.

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