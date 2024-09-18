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Haberler Galeri 60’ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur’un dansçı eşi Burçin Orhon’un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü
Giriş Tarihi: 18.09.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:45

60’ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur’un dansçı eşi Burçin Orhon’un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü

Bir dönemin aranan dansçılarından biri olan Bambi lakaplı Burçin Orhon, Türk tiyatrosunun duayenlerinden Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu olan Süheyl Uygur ile 1995 yılında dünyaeevine girmişti. İkili mutlu evliliklerini Zeynep ve Ayşe adında iki çocukla taçlandırmıştı. Bir döneme damga vuran dansçı ve eğitmen Burçin Orhon, 60'ında ve hala Bambi!

60’ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur’un dansçı eşi Burçin Orhon’un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü

90'lı yılların 'Bambi' lakaplı dansçısı Burçin Orhon daha sonra tiyatrocu Süheyl Uygur ile evlenip çocuk sahibi olmuş ve iş hayatına ara vermişti. Eski balerin ve dansçı Burçin Orhon eşi Suheyl Uygur ile tiyatro oyunlarında da boy göstermişti.

60’ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur’un dansçı eşi Burçin Orhon’un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü

Geçtiğimiz yıllarda çeşitli sağlık sorunları yaşayan Burçin Orhon 106 kiloya kadar çıkmış sonrasında mide küçültme ameliyatı olmaya karar vermişti.

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60’ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur’un dansçı eşi Burçin Orhon’un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü

Sonrasında ameliyat olan ve 23 kilo veren Burçin Orhon sosyal medyada eski ve yeni halini paylaşarak 'O kadar kilonuz yoktu canım, boşuna ameliyat oldunuz diyenlere selam olsun' diye yazmıştı.

60’ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur’un dansçı eşi Burçin Orhon’un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü

Geçtiğimiz yıllarda Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan ve Kuşadası'nda inzivaya çekilen Orhon, sosyal medya üzerinden takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor.

60’ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur’un dansçı eşi Burçin Orhon’un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü

Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon 2007 yılından beri dans okulu işletiyor.

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