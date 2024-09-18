Giriş Tarihi: 18.09.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
10:45
60’ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur’un dansçı eşi Burçin Orhon’un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü
Bir dönemin aranan dansçılarından biri olan Bambi lakaplı Burçin Orhon, Türk tiyatrosunun duayenlerinden Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu olan Süheyl Uygur ile 1995 yılında dünyaeevine girmişti. İkili mutlu evliliklerini Zeynep ve Ayşe adında iki çocukla taçlandırmıştı. Bir döneme damga vuran dansçı ve eğitmen Burçin Orhon, 60'ında ve hala Bambi!