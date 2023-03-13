’60’lık Barbie bebek’ Aydan Şener fit hali ile yıllara meydan okuyor! Yeşilçam’ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

60 yaşındaki Aydan Şener güzelliğiyle genç kızlara taş çıkarıyor. 1986 yılında 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener fit hali ile yıllara meydan okuyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış! Son olarak hayranlarıyla yeni bir pozunu paylaşan Aydan Şener övgüleri topladı.Aydan Şener'e '60'lık Barbie bebek' yorumları yapıldı. İşte Aydan Şener'in son hali...