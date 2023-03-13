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Haberler Galeri '60'lık Barbie bebek' Aydan Şener fit hali ile yıllara meydan okuyor! Yeşilçam'ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!
Giriş Tarihi: 13.03.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 12:32

'60'lık Barbie bebek' Aydan Şener fit hali ile yıllara meydan okuyor! Yeşilçam'ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

60 yaşındaki Aydan Şener güzelliğiyle genç kızlara taş çıkarıyor. 1986 yılında 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener fit hali ile yıllara meydan okuyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış! Son olarak hayranlarıyla yeni bir pozunu paylaşan Aydan Şener övgüleri topladı.Aydan Şener'e '60'lık Barbie bebek' yorumları yapıldı. İşte Aydan Şener'in son hali...

’60’lık Barbie bebek’ Aydan Şener fit hali ile yıllara meydan okuyor! Yeşilçam’ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener fit hali ile genç kızlara taş çıkarıyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış!

’60’lık Barbie bebek’ Aydan Şener fit hali ile yıllara meydan okuyor! Yeşilçam’ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü.

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’60’lık Barbie bebek’ Aydan Şener fit hali ile yıllara meydan okuyor! Yeşilçam’ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

60 yaşındaki Aydan Şener haftaya başlarken paylaştığı poz ile hayranlarına seslendi.

’60’lık Barbie bebek’ Aydan Şener fit hali ile yıllara meydan okuyor! Yeşilçam’ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener fit hali ile yıllara meydan okuyor.

’60’lık Barbie bebek’ Aydan Şener fit hali ile yıllara meydan okuyor! Yeşilçam’ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

Son olarak hayranlarıyla yeni bir pozunu paylaşan Aydan Şener övgüleri topladı. Aydan Şener'e '60'lık Barbie bebek' yorumları yapıldı.

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