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Haberler Galeri 61 yaşındaki Hakan Peker'e genç sevgili! Kendisinden 19 yaş küçük güzelle sarmaş dolaş yakalandı!
Giriş Tarihi: 21.04.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 10:34

61 yaşındaki Hakan Peker'e genç sevgili! Kendisinden 19 yaş küçük güzelle sarmaş dolaş yakalandı!

Yılların yaşlandıramadığı popçulardan Hakan Peker, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turundaydı. 2018 yılında 6 senelik eşi Arzu Öztoprak'tan boşanmasının ardından uzun süre ortalıklarda görünmeyen Peker, yeni kız arkadaşıyla ilk kez görüntülendi. 61 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker'in, kendisinden 19 yaş küçük Hande Ertekin adlı bir yazar ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Çift, alışveriş merkezindeki yürüyen merdivende sarmaş dolaş bir şekilde böyle görüntülendi...

61 yaşındaki Hakan Peker’e genç sevgili! Kendisinden 19 yaş küçük güzelle sarmaş dolaş yakalandı!

'Karam', 'Bir Efsane', 'Ateşini Yolla Bana' ve 'Amma Velakin' gibi unutulmaz şarkıların sahibi olan 61 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2018 yılında altı senelik eşi Arzu Öztoprak'tan boşanmıştı.

61 yaşındaki Hakan Peker’e genç sevgili! Kendisinden 19 yaş küçük güzelle sarmaş dolaş yakalandı!

EŞ KRİTERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz senelerde yaptığı bir açıklamada, "Bekarlık iyi gidiyor. Yalnızlığa alıştım.

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61 yaşındaki Hakan Peker’e genç sevgili! Kendisinden 19 yaş küçük güzelle sarmaş dolaş yakalandı!

Ama eş-dost vasıtası ile görücü usulü evlenebilirim de" diyen Peker, eş kriterini açıklamıştı.

61 yaşındaki Hakan Peker’e genç sevgili! Kendisinden 19 yaş küçük güzelle sarmaş dolaş yakalandı!

Yıllara meydan okuyan isimlerden olan ünlü şarkıcı, "Uzun boylu, esmer, güzel, hoş bir hanım ile iyi olur" diye konuşmuştu.

61 yaşındaki Hakan Peker’e genç sevgili! Kendisinden 19 yaş küçük güzelle sarmaş dolaş yakalandı!

"AŞK BENİ BULACAK"

Peker, birkaç ay önce de stilist Bensu Gürses ile birlikte Arnavutköy'de görüntülenmişti. Bir mekânda kahve içen ikilinin keyifli halleri dikkat çekmişti. Mekandan birlikte ayrılan çiftten Gürses, muhabirlerin sorularına sessiz kalırken; Peker yanıt vermişti.

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