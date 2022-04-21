61 yaşındaki Hakan Peker’e genç sevgili! Kendisinden 19 yaş küçük güzelle sarmaş dolaş yakalandı!

'Karam', 'Bir Efsane', 'Ateşini Yolla Bana' ve 'Amma Velakin' gibi unutulmaz şarkıların sahibi olan 61 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2018 yılında altı senelik eşi Arzu Öztoprak'tan boşanmıştı.