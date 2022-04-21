61 yaşındaki Hakan Peker’e genç sevgili! Kendisinden 19 yaş küçük güzelle sarmaş dolaş yakalandı!

Giriş Tarihi: 21.04.2022 10:19
Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
10:34
Yılların yaşlandıramadığı popçulardan Hakan Peker, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turundaydı. 2018 yılında 6 senelik eşi Arzu Öztoprak'tan boşanmasının ardından uzun süre ortalıklarda görünmeyen Peker, yeni kız arkadaşıyla ilk kez görüntülendi. 61 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker'in, kendisinden 19 yaş küçük Hande Ertekin adlı bir yazar ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Çift, alışveriş merkezindeki yürüyen merdivende sarmaş dolaş bir şekilde böyle görüntülendi...