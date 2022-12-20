64’lük Banu Alkan’dan bebek çıkışı! Banu Alkan: Her an hamile kalabilirim...

Güzelliği dillere destan olan Banu Alkan son olarak sevgilisi Kemal Yıldız ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Banu Alkan "Her an hamile kalabilirim?" sözleriyle kafaları karıştırdı. İşte bebek sahibi olabileceğini söyleyen Banu Alkan'ın hamilelik açıklaması ve ardındaki gerçek...