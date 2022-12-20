Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
14:07
64'lük Banu Alkan'dan bebek çıkışı! Banu Alkan: Her an hamile kalabilirim...
Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan yer aldığı filmlerle oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Son yıllarda çıkardığı şarkılarla da adından söz ettirmeyi başaran 64 yaşındaki Banu Alkan bebek açıklaması herkesi şoke etti. Güzelliği dillere destan olan Banu Alkan son olarak sevgilisi Kemal Yıldız ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Banu Alkan "Her an hamile kalabilirim?" sözleriyle kafaları karıştırdı. İşte bebek sahibi olabileceğini söyleyen Banu Alkan'ın hamilelik açıklaması ve ardındaki gerçek...