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Haberler Galeri 64'lük Banu Alkan'dan bebek çıkışı! Banu Alkan: Her an hamile kalabilirim...
Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 14:07

64'lük Banu Alkan'dan bebek çıkışı! Banu Alkan: Her an hamile kalabilirim...

Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan yer aldığı filmlerle oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Son yıllarda çıkardığı şarkılarla da adından söz ettirmeyi başaran 64 yaşındaki Banu Alkan bebek açıklaması herkesi şoke etti. Güzelliği dillere destan olan Banu Alkan son olarak sevgilisi Kemal Yıldız ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Banu Alkan "Her an hamile kalabilirim?" sözleriyle kafaları karıştırdı. İşte bebek sahibi olabileceğini söyleyen Banu Alkan'ın hamilelik açıklaması ve ardındaki gerçek...

64’lük Banu Alkan’dan bebek çıkışı! Banu Alkan: Her an hamile kalabilirim...

Banu Alkan, 1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit'ten sonra bu isimler anılmıştı. Türkiye'de Afrodit denilince akla Banu Alkan'dan başkası gelmez.

64’lük Banu Alkan’dan bebek çıkışı! Banu Alkan: Her an hamile kalabilirim...

Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan yer aldığı filmlerle oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Son yıllarda çıkardığı şarkılarla da adından söz ettirmeyi başaran 64 yaşındaki Banu Alkan bebek açıklaması herkesi şoke etti.

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64’lük Banu Alkan’dan bebek çıkışı! Banu Alkan: Her an hamile kalabilirim...

Güzelliği dillere destan olan Banu Alkan son olarak sevgilisi Kemal Yıldız ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Banu Alkan "Her an hamile kalabilirim?" sözleriyle kafaları karıştırdı. İşte bebek sahibi olabileceğini söyleyen Banu Alkan'ın hamilelik açıklaması ve ardındaki gerçek...

64’lük Banu Alkan’dan bebek çıkışı! Banu Alkan: Her an hamile kalabilirim...

Banu Alkan geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katıldı.. Alkan'ın burada yaptığı açıklamalar magazin gündemine oturdu.. "Yeni bir Afrodit doğabilir" ifadelerini kullanan Banu Alkan, hamile kalabileceğini dile getirdi. 64 yaşındaki şarkıcının bu sözleri şaşkına çevirdi..

64’lük Banu Alkan’dan bebek çıkışı! Banu Alkan: Her an hamile kalabilirim...

AÇIKLAMALARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; ödül töreninde muhabirlerle konuşan Banu Alkan "Yumurtalarımı dondurdum, her an çocuk yapabilirim" dedi.

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