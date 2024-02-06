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Haberler Galeri 66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Taylor Swift damga vururken İskoç sanatçı Lennox'un ateşkes çağrısı da büyük alkış aldı!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 07:32

66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Taylor Swift damga vururken İskoç sanatçı Lennox'un ateşkes çağrısı da büyük alkış aldı!

Şarkıcı Taylor Swift, önceki akşam düzenlenen 66. Grammy Ödülleri'nde Yılın Albümü ve En İyi Pop Vokal Albümü'nün sahibi oldu. Grammy tarihinde Yılın Albümü kategorisinde dört kez ödül alan ilk müzisyen olan Taylor Swift "Bugün hayatımın en güzel günü..." dedi. Öte yandan; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ödül töreninde sahne alan İskoç sanatçı Annie Lennox, 'ateşkes' çağrısında bulundu. Sanatçı, salondakilere "Dünyada barış" diye seslenirken, kendisini dinleyenlerden de yoğun bir alkış aldı. Salonun dışındaki yüzlerce Filistin yanlısı ise, İsrail'in katliamlarını protesto etti.

66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Taylor Swift damga vururken İskoç sanatçı Lennox’un ateşkes çağrısı da büyük alkış aldı!

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri Trevor Noah'nın sunuculuğunu üstlendiği, Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın Albümü ve En İyi Pop Vokal Albümü ödüllerini 'Midnights' albümü ile kazanan Taylor Swift, bir kez daha tarih yazdı; ünlü şarkıcı, 'Yılın Albümü' kategorisini dört kez kazanan ilk müzisyen oldu. Swift, 'Fearless', '1989' ve 'Folklore' albümleriyle de aynı ödülün sahibi olmuştu.

66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Taylor Swift damga vururken İskoç sanatçı Lennox’un ateşkes çağrısı da büyük alkış aldı!

Ödülünü Celine Dion'un elinden alan Swift, konuşmasına geçmeden önce "Arkadaşlar burada kendimi çok yalnız hissediyorum" diyerek ekibini gösterdi.

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66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Taylor Swift damga vururken İskoç sanatçı Lennox’un ateşkes çağrısı da büyük alkış aldı!

Ardından şöyle devam etti: "Size bunun hayatımın en güzel anı olduğunu söylemeyi çok isterdim... Aslında bir şarkıyı bitirdiğimde, bir projeyi tamamladığımda kendimi çok mutlu hissediyorum. Benim için ödül, çalışmaktır... Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim."

66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Taylor Swift damga vururken İskoç sanatçı Lennox’un ateşkes çağrısı da büyük alkış aldı!

Gecede şarkıcı Miley Cyrus 'Yılın Kaydı' kategorisinde 'Flowers' şarkısıyla kariyerinin ilk Grammy heykellerini kazandı.

66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Taylor Swift damga vururken İskoç sanatçı Lennox’un ateşkes çağrısı da büyük alkış aldı!

Yılın Şarkısı ise Billie Eilish'in 'What Was I Made For?' adlı şarkısı seçildi.

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