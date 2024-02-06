66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Taylor Swift damga vururken İskoç sanatçı Lennox’un ateşkes çağrısı da büyük alkış aldı!

Ardından şöyle devam etti: "Size bunun hayatımın en güzel anı olduğunu söylemeyi çok isterdim... Aslında bir şarkıyı bitirdiğimde, bir projeyi tamamladığımda kendimi çok mutlu hissediyorum. Benim için ödül, çalışmaktır... Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim."