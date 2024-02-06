Giriş Tarihi: 06.02.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
07:32
66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Taylor Swift damga vururken İskoç sanatçı Lennox'un ateşkes çağrısı da büyük alkış aldı!
Şarkıcı Taylor Swift, önceki akşam düzenlenen 66. Grammy Ödülleri'nde Yılın Albümü ve En İyi Pop Vokal Albümü'nün sahibi oldu. Grammy tarihinde Yılın Albümü kategorisinde dört kez ödül alan ilk müzisyen olan Taylor Swift "Bugün hayatımın en güzel günü..." dedi. Öte yandan; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ödül töreninde sahne alan İskoç sanatçı Annie Lennox, 'ateşkes' çağrısında bulundu. Sanatçı, salondakilere "Dünyada barış" diye seslenirken, kendisini dinleyenlerden de yoğun bir alkış aldı. Salonun dışındaki yüzlerce Filistin yanlısı ise, İsrail'in katliamlarını protesto etti.