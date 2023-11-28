Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 11:51

66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil şimdi de eski aşkı ile yakalandı! 4 yıl önce de kızı yaşında sevgili yapmıştı...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu kısa sürmüş, İkili çok geçmeden ayrılmıştı. Çapkın şovmen şimdi de eski aşkı ile gecelerde yakalandı. Mehmet Ali Erbil 2019 yılında da kızı yaşındaki Alisa Nasya ile aşk yaşamıştı. O dönem 22 yaşında olan Alisa Nasya ile Mehmet Ali Erbil önceki gece Tarabya'da objektiflere takıldı...