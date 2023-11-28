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Haberler Galeri 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil şimdi de eski aşkı ile yakalandı! 4 yıl önce de kızı yaşında sevgili yapmıştı...
Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 11:51

66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil şimdi de eski aşkı ile yakalandı! 4 yıl önce de kızı yaşında sevgili yapmıştı...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu kısa sürmüş, İkili çok geçmeden ayrılmıştı. Çapkın şovmen şimdi de eski aşkı ile gecelerde yakalandı. Mehmet Ali Erbil 2019 yılında da kızı yaşındaki Alisa Nasya ile aşk yaşamıştı. O dönem 22 yaşında olan Alisa Nasya ile Mehmet Ali Erbil önceki gece Tarabya'da objektiflere takıldı...

66’lık çapkın Mehmet Ali Erbil şimdi de eski aşkı ile yakalandı! 4 yıl önce de kızı yaşında sevgili yapmıştı...

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündemini karıştırmıştı. Aşkları kısa sürede biten ikili birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla dikkat çekmişti.

66’lık çapkın Mehmet Ali Erbil şimdi de eski aşkı ile yakalandı! 4 yıl önce de kızı yaşında sevgili yapmıştı...

Mehmet Ali Erbil'in kızı yaşında kadınla aşk yaşaması da ilk değildi. Daha önce birçok kez kendisinden yaşça küçük kadınlarla aşk yaşadı bunlardan biri de 2019'daki 22'lik aşkı Alisa Nasya idi.

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66’lık çapkın Mehmet Ali Erbil şimdi de eski aşkı ile yakalandı! 4 yıl önce de kızı yaşında sevgili yapmıştı...

Çapkın şovmen eski aşkı ile gecelerde yakalandı.

66’lık çapkın Mehmet Ali Erbil şimdi de eski aşkı ile yakalandı! 4 yıl önce de kızı yaşında sevgili yapmıştı...

Mehmet Ali Erbil, önceki gece Tarabya'da yer alan bir balıkçıdan çıkarken objektiflere takıldı.

66’lık çapkın Mehmet Ali Erbil şimdi de eski aşkı ile yakalandı! 4 yıl önce de kızı yaşında sevgili yapmıştı...

Yanında kendisinden 40 yaş küçük eski sevgilisi Alisa Nasya ile mekandan ayrılan Erbil, gazetecileri görünce el salladı.

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