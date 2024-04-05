Giriş Tarihi: 05.04.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
11:51
72 yaşındaki İbrahim Tatlıses oğluna kızdı torununu evinden çıkardı! Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı'ya 'Göreyim bakayım nasıl baba?'
Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var. Bunlardan biri de arasının bir türlü düzelmediği oğlu Ahmet Tatlı'dan olan torunu Mert Tatlı. 6 yıldır dedesi İbrahim Tatlıses'e ait Sarıyer'deki dairede oturan torun Mert Tatlı babası ile dedesinin arasındaki kavganın yanan tarafı oldu. İki yıl önce İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı, babasının akıl sağlığından endişe ettiğini belirtip, vasi tayin edilmesi için dava açmıştı. Usta sanatçı, oğlunun bu hamlesine karşı hamleyle karşılık vermişti. Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torununu dava eden İbrahim tatlıses kazanan taraf oldu. İşte haberin ayrıntıları...