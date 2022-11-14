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Haberler Galeri 75 yaşındaki Muazzez Abacı’nın son hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı
Giriş Tarihi: 14.11.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 09:35

75 yaşındaki Muazzez Abacı’nın son hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı

Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden 75 yaşındaki Muazzez Abacı, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla konuşulmuştu. Uzun süredir gözlerden uzak olan Abacı'nın son hali ortaya çıktı.

75 yaşındaki Muazzez Abacı’nın son hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı

Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen ve sağlık sorunları yaşadığı konuşulan Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı'nın son hali sosyal medyada olay oldu.

75 yaşındaki Muazzez Abacı’nın son hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı

12 Kasım doğum günü olan ve 75 yaşına giren ünlü sanatçı Muazzez Abacı, doğum gününde ünlü söz yazarı Seda Akay ile buluştu.

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75 yaşındaki Muazzez Abacı’nın son hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı

Uzun süredir gözlerden uzak olan Abacı'nın son halini Seda Akay, sosyal medya hesabından "Can Abacı ne güzel bir gün geçti... Varlığınla güzelleşti her anımız. İyi ki doğdun." notu ile paylaştı.

75 yaşındaki Muazzez Abacı’nın son hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı

Uzun yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Abacı'nın saçlarını doğal rengine bıraktığı ve değişimi dikkatlerden kaçmadı. Abacı'nın oldukça yaşlandığı görüldü.

75 yaşındaki Muazzez Abacı’nın son hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı

İşte Muazzez Abacı'nın son hali...

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