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75 yaşındaki ünlü oyuncu formunun sırrını paylaştı! 18 yıldır aynı rutini uyguluyor: Yaşlanmayı durdurdu
Giriş Tarihi: 21.08.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 11:25
75 yaşındaki ünlü oyuncu formunun sırrını paylaştı! 18 yıldır aynı rutini uyguluyor: Yaşlanmayı durdurdu
75 yaşındaki ünlü yıldız, genç kızlara taş çıkartan kusursuz fiziğinin ve yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını ilk kez açıkladı! Ağır spor salonu antrenmanlarını ve katı diyetleri bir kenara bırakan dünyaca ünlü oyuncu, 18 yıldır aralıksız uyguladığı o özel rutin sayesinde formunu nasıl koruduğunu paylaştı.