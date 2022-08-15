77 yaşındaki Türkan Şoray ’Türkan’ şarkısıyla coştu! ’Türkan Sultan’ dansıyla hayran bıraktı!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak Bodrum tatiline çıktı. Sanatçı, kardeşi Nazan Şoray'la birlikte önceki akşam bir mekânda yemek yedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Türkan Şoray, soluğu DJ Ali Sayar'ın yanında aldı. DJ kabinine geçen Türkan Şoray'ın Demet Akalın'ın 'Türkan' şarkısı ile dans edince hayranları adeta coştu. Keyifli olduğu görülen 77 yaşındaki Türkay Şoray, hayranlarının yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı. İşte Türkan Şoray'ın kendini anlatan 'Türkan' şarkısı ile dans ettiği o anlar...