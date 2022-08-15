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Haberler Galeri 77 yaşındaki Türkan Şoray 'Türkan' şarkısıyla coştu! 'Türkan Sultan' dansıyla hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:58

77 yaşındaki Türkan Şoray 'Türkan' şarkısıyla coştu! 'Türkan Sultan' dansıyla hayran bıraktı!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak Bodrum tatiline çıktı. Sanatçı, kardeşi Nazan Şoray'la birlikte önceki akşam bir mekânda yemek yedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Türkan Şoray, soluğu DJ Ali Sayar'ın yanında aldı. DJ kabinine geçen Türkan Şoray'ın Demet Akalın'ın 'Türkan' şarkısı ile dans edince hayranları adeta coştu. Keyifli olduğu görülen 77 yaşındaki Türkay Şoray, hayranlarının yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı. İşte Türkan Şoray'ın kendini anlatan 'Türkan' şarkısı ile dans ettiği o anlar...

77 yaşındaki Türkan Şoray ’Türkan’ şarkısıyla coştu! ’Türkan Sultan’ dansıyla hayran bıraktı!

'Sultan'lara layık eğlence! 77 yaşındaki Türkan Şoray, DJ kabininde Demet Akalın'ın 'Türkan' şarkısıyla coştu, sosyal medya 'Türkan Sultan'ı konuştu.

77 yaşındaki Türkan Şoray ’Türkan’ şarkısıyla coştu! ’Türkan Sultan’ dansıyla hayran bıraktı!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak Bodrum tatiline çıktı. Sanatçı, kardeşi Nazan Şoray'la birlikte önceki akşam bir mekânda yemek yedi.

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77 yaşındaki Türkan Şoray ’Türkan’ şarkısıyla coştu! ’Türkan Sultan’ dansıyla hayran bıraktı!

Gecenin ilerleyen saatlerinde Türkan Şoray, soluğu DJ Ali Sayar'ın yanında aldı. DJ kabinine geçen Türkan Şoray'ın Demet Akalın'ın 'Türkan' şarkısı ile dans edince hayranları adeta coştu.

77 yaşındaki Türkan Şoray ’Türkan’ şarkısıyla coştu! ’Türkan Sultan’ dansıyla hayran bıraktı!

Keyifli olduğu görülen Türkay Şoray, hayranlarının yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı. İşte Türkan Şoray'ın kendini anlatan 'Türkan' şarkısı ile dans ettiği o anlar...

Türkan Şoray Bodrum'da "Türkan" şarkısıyla coştu | Video

77 yaşındaki Türkan Şoray ’Türkan’ şarkısıyla coştu! ’Türkan Sultan’ dansıyla hayran bıraktı!

Öte yandan Yeşilçam'ın yaşayan efsaneleri Türkan Şoray ile Filiz Akın uzun bir aradan sonra biraraya geldi.

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