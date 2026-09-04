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81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!
Giriş Tarihi: 04.09.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 16:46
81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!
Yeşil sahaların yıldızlarından sinemanın unutulmaz isimlerine, edebiyat dünyasına damga vuran yazarlardan sahnelerin sevilen yüzlerine kadar Türkiye'nin ünlü isimleri yeniden gündemde. 81 ilin, doğdukları şehirlerle özdeşleşen ve memleketlerinin gururu haline gelen en tanınmış simaları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte doğdukları şehirlere damga vuran ve Türkiye'nin yıldızlar haritasında yerini alan o ünlü isimler!