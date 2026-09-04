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Haberler Galeri Magazin 81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!
Giriş Tarihi: 04.09.2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 16:46

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

Yeşil sahaların yıldızlarından sinemanın unutulmaz isimlerine, edebiyat dünyasına damga vuran yazarlardan sahnelerin sevilen yüzlerine kadar Türkiye'nin ünlü isimleri yeniden gündemde. 81 ilin, doğdukları şehirlerle özdeşleşen ve memleketlerinin gururu haline gelen en tanınmış simaları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte doğdukları şehirlere damga vuran ve Türkiye'nin yıldızlar haritasında yerini alan o ünlü isimler!

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81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

Şehirleri yalnızca sınırları değil, yetiştirdiği unutulmaz isimler de tanımlıyor! Yeşil sahalardan beyaz perdeye, sahnelerden edebiyat dünyasına uzanan ünlü isimler, doğdukları kentlerin adeta simgesi haline geliyor. Peki sizin memleketiniz hangi efsane ismi yetiştirdi? İşte doğduğu şehre damga vuran, memleketiyle özdeşleşen o ünlü isimler…

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

01 Adana - KIVANÇ TATLITUĞ

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81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

02 Adıyaman - LATİF DOĞAN

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81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

03 Afyonkarahisar - NURGÜL YEŞİLÇAY

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

04 Ağrı - EROL PARLAK

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

05 Amasya - SİMGE

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

06 Ankara - KENAN İMİRZALIOĞLU

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

07 Antalya - RÜŞTÜ RENÇBER

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

08 Artvin - CENGİZ KURTOĞLU

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

09 Aydın - TOLGA KAREL

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

10 Balıkesir - HANDE ERÇEL

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

11 Bilecik - GİZEM DENİZCİ

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

12 Bingöl - ALİŞAN

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

13 Bitlis - HALİL BABÜR

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

14 Bolu - ECE SEÇKİN

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

15 Burdur - FERİDUN ŞAVLI

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

16 Bursa - ATA DEMİRER

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

17 Çanakkale - SİNAN AKÇIL

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

18 Çankırı - EVRİM KEKLİK

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

19 Çorum - HALİL İBRAHİM GÖKER

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

20 Denizli - TUBA ÜNSAL

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

21 Diyarbakır - EMRAH

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

22 Edirne - RAFET EL ROMAN

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

23 Elazığ - BÜLENT SERTTAŞ

81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

24 Erzincan - AYSEL GÜREL

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