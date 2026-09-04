81 ilin en meşhur isimleri açıklandı! Sizin memleketinize damga vuran efsane isim kim? İşte o liste!

Şehirleri yalnızca sınırları değil, yetiştirdiği unutulmaz isimler de tanımlıyor! Yeşil sahalardan beyaz perdeye, sahnelerden edebiyat dünyasına uzanan ünlü isimler, doğdukları kentlerin adeta simgesi haline geliyor. Peki sizin memleketiniz hangi efsane ismi yetiştirdi? İşte doğduğu şehre damga vuran, memleketiyle özdeşleşen o ünlü isimler…