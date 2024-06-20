Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli çıktı! 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi meğer Yeşilçam yıldızıymış!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 06:56

81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli çıktı! 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi meğer Yeşilçam yıldızıymış!

Şekerpare, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da yaşamını sürdürüyor. Şimdilerde 81 yaşında olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı. Şevket Altuğ'un eşinin de kendisi gibi çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Şevket Altuğ'un 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yeşilçam yıldızı çıktı hem de Süt Kardeşler filminin güzellerinden... İşte Şevket Altuğ'un oyuncu eşi...

81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli çıktı! 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi meğer Yeşilçam yıldızıymış!

'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli çıktı! 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi meğer Yeşilçam yıldızıymış!

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli çıktı! 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi meğer Yeşilçam yıldızıymış!

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülenmişti..

81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli çıktı! 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi meğer Yeşilçam yıldızıymış!

Şevket Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı

81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli çıktı! 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi meğer Yeşilçam yıldızıymış!

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından doğum gününde paylaşım yapmıştı. 81 yaşına giren usta oyuncu doğum günü pastasıyla böyle poz vermişti.

SON DAKİKA