Giriş Tarihi: 20.06.2024 06:56
81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli çıktı! 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi meğer Yeşilçam yıldızıymış!
Şekerpare, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da yaşamını sürdürüyor. Şimdilerde 81 yaşında olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı. Şevket Altuğ'un eşinin de kendisi gibi çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Şevket Altuğ'un 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yeşilçam yıldızı çıktı hem de Süt Kardeşler filminin güzellerinden... İşte Şevket Altuğ'un oyuncu eşi...