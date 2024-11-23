Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024
11:15
81 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! Süper Baba'nın Fiko'suna yorum yağdı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...
Süper Baba dizisinde hayat verdiği 'Fikret Aksu' karakteriyle hafızalara kazınan, Şener Şen ve Kemal Sunal filmleriyle de unutulmaz performanslara imza atan Şevket Altuğ'un gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. 81 yaşındaki Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti. Şevket Altuğ'a "Yaşayan efsane" yorumları yağdı. Ayrıca Altuğ'un 53 yıllık eşi de çok ünlü...