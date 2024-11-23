Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 81 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! Süper Baba'nın Fiko'suna yorum yağdı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...
Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:15

81 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! Süper Baba'nın Fiko'suna yorum yağdı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Süper Baba dizisinde hayat verdiği 'Fikret Aksu' karakteriyle hafızalara kazınan, Şener Şen ve Kemal Sunal filmleriyle de unutulmaz performanslara imza atan Şevket Altuğ'un gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. 81 yaşındaki Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti. Şevket Altuğ'a "Yaşayan efsane" yorumları yağdı. Ayrıca Altuğ'un 53 yıllık eşi de çok ünlü...

81 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! Süper Baba’nın Fiko’suna yorum yağdı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Usta oyuncu Şevket Altuğ, yeni yaşını kutladı. Doğum günü pastasıyla poz verdi, 81. yaşını böyle kutladı. 'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

81 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! Süper Baba’nın Fiko’suna yorum yağdı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
81 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! Süper Baba’nın Fiko’suna yorum yağdı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülenmişti. Altuğ'un bu fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

81 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! Süper Baba’nın Fiko’suna yorum yağdı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. 81 yaşına giren usta oyuncu doğum günü pastasıyla poz vermişti.

81 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! Süper Baba’nın Fiko’suna yorum yağdı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ

SON DAKİKA