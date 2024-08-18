88 yaşındaki Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti!

Delon'un AFP'ye ortak açıklama yapan 3 çocuğu, "Alain Fabien, Anouchka ve Anthony, babalarının ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. (Delon) Üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti. Ailesi, bu son derece acı verici yas döneminde mahremiyetine saygı göstermenizi rica eder" dedi.