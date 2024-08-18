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Haberler Galeri 88 yaşındaki Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 18.08.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 09:53

88 yaşındaki Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü aktör Alain Delon, 88 yaşında vefat etti. Fransız aktörün ölüm haberini, çocukları duyurdu…

88 yaşındaki Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti!

Fransız sinemasının dünyaya kazandırdığı tüm zamanların en yakışıklı erkek aktörü Alain Delon, ülkesi Fransa'daki Douchy kasabasında 88 yaşında vefat etti.

88 yaşındaki Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti!

Delon'un AFP'ye ortak açıklama yapan 3 çocuğu, "Alain Fabien, Anouchka ve Anthony, babalarının ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. (Delon) Üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti. Ailesi, bu son derece acı verici yas döneminde mahremiyetine saygı göstermenizi rica eder" dedi.

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88 yaşındaki Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti!

2019 yılında felç geçiren ve daha sonra sahnelerden uzaklaşan Delon en son polis operasyonuyla gündeme geldi.

88 yaşındaki Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz aylarda aktörün Paris'in yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Douchy-Montcorbon'daki evinde yapılan aramada 72 silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirilmişti.

88 yaşındaki Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti!

Oyuncunun sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından daha kötüye gitti. Fransız medyasına göre Delon'un, açıklanmayan başka bir ciddi rahatsızlığı olduğu iddia edildi.

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