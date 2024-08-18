88 yaşındaki Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti!

Fransız sinemasının dünyaya kazandırdığı tüm zamanların en yakışıklı erkek aktörü Alain Delon, ülkesi Fransa'daki Douchy kasabasında 88 yaşında vefat etti. Delon'un AFP'ye ortak açıklama yapan 3 çocuğu, 'Alain Fabien, Anouchka ve Anthony, babalarının ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. (Delon) Üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti. Ailesi, bu son derece acı verici yas döneminde mahremiyetine saygı göstermenizi rica eder' dedi. 2019 yılında felç geçiren ve daha sonra sahnelerden uzaklaşan Delon en son polis operasyonuyla gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda aktörün Paris'in yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Douchy-Montcorbon'daki evinde yapılan aramada 72 silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirilmişti. Oyuncunun sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından daha kötüye gitti. Fransız medyasına göre Delon'un, açıklanmayan başka bir ciddi rahatsızlığı olduğu iddia edildi. ALAIN DELON KİMDİR? 8 Kasım 1935 yılında doğan Alain Delon, sinemaya 1950'lerin sonlarında adım attı. Özellikle 1960'lar ve 1970'lerde uluslararası üne kavuşan Delon, 'Rocco and His Brothers' (1960), 'Purple Noon' (1960), 'Le Samouraï' (1967) ve 'La Piscine' (1969) gibi önemli filmlerdeki performanslarıyla tanındı. Aynı zamanda film yapımcısı ve iş insanı olan Fransız aktör, sinema kariyerinin yanı sıra, moda ve parfüm sektörlerinde de etkili bir isim oldu.