Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
09:50
90'ların 'Bay Pardon'u yakışıklı oyuncu Kaan Girgin yılların azizliğine uğradı! Kaan Girgin'in eski halinden eser yok!
90'lı ve 2000'li yıllarda yakışıklılığı ile genç kızların sevgilisi olan Kaan Girgin bir dönem Ceyda Düvenci ile büyük aşk yaşamış ikili iki yıl evli kalmıştı. Şimdilerde 56 yaşında olan oyuncu Kaan Girgin bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını aralamıştı. Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar', sonrasında 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçmişti. Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu'da ortaya çıkan Kaan Girgin magazinden ve ekranlardan uzak biryaşam sürüyor. Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla geçen zamanın azizliğine uğramış görünüyor. İşte bir dönemin yakışıklı oyuncusu Kaan Girgin'in son hali...