Giriş Tarihi: 22.09.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
07:51
90’ların unutulmaz mankeniydi! Merve İldeniz sosyal medya ilgi odağı oldu!
Metin Arolat'ın 'Dert Değil' şarkısının klibiyle yıldızı parlayan ünlü manken Merve İldeniz'in son hali sosyal medyaya damga vurdu. 90'lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz, yıllar sonra tekrar gündem oldu. Şimdilerde gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan deneyimli manken Merve İldeniz, değişimiyle de sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edenler için son hali…