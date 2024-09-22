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Haberler Galeri 90’ların unutulmaz mankeniydi! Merve İldeniz sosyal medya ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 22.09.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 07:51

90’ların unutulmaz mankeniydi! Merve İldeniz sosyal medya ilgi odağı oldu!

Metin Arolat'ın 'Dert Değil' şarkısının klibiyle yıldızı parlayan ünlü manken Merve İldeniz'in son hali sosyal medyaya damga vurdu. 90'lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz, yıllar sonra tekrar gündem oldu. Şimdilerde gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan deneyimli manken Merve İldeniz, değişimiyle de sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edenler için son hali…

90’ların unutulmaz mankeniydi! Merve İldeniz sosyal medya ilgi odağı oldu!

90'lı yılların unutulmaz şarkıcı, Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibiyle gönüllere taht kuran eski manken Merve İldeniz, bakın şimdi ne yapıyor?

90’ların unutulmaz mankeniydi! Merve İldeniz sosyal medya ilgi odağı oldu!

90'lı yılların en iyi mankenlerinden biri Merve İldeniz'di. Mesleği 20 yıl önce bırakan İldeniz, Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor. Kızı Avrupa'da modellik yapan İldeniz, Eda Solmaz'a verdiği röportajda hakkında merak edilenleri anlatmıştı.

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90’ların unutulmaz mankeniydi! Merve İldeniz sosyal medya ilgi odağı oldu!

80'lerden 90'lara geçişte podyumlar hiç olmadığı kadar güçlüydü. Dönemin en güzel mankenlerinden biri de hiç şüphesiz Merve İldeniz'di. Önemli defilelerde hep onun adı ön plandaydı. Merve İldeniz, modelliğe başlangıcını şöyle anlatıyor: "İstanbul'da Osmanbey'de büyüdüm. Babam mimar, annem de ev hanımıydı.

90’ların unutulmaz mankeniydi! Merve İldeniz sosyal medya ilgi odağı oldu!

12 yaşlarındayken annemin bir butiği oldu. Annemle dükkan için ürün seçerken firmaların salonlarında oturur mankenlerin elindeki numaralara göre kararımızı verirdik. Meslek görüntü olarak çok erken hayatıma girmişti. Ama kendime güvenim yoktu. Yavaş yavaş boyum uzadı, tipim oturmaya başladı... 18 yaşındaydım, 85-86 yıllarında Rumeli Caddesi'nde alışveriş yaparken modellik için teklif geliyordu. Bir gün buz pateninde reklam filmi çekildiği için beni içeri almamışlardı. Sonra 'Figürasyon lazım, mankenlerimiz kayamıyor' diyerek bizi içeri aldılar. Sonra evdeki aylığımın 10 katı gibi para kazandım. Böyle böyle hayatıma mankenlik girdi.

90’ların unutulmaz mankeniydi! Merve İldeniz sosyal medya ilgi odağı oldu!
HARÇLIK İÇİN BAŞLADIM
Sokakta çevirip 'reklam filmi çeker misin' diye de sorarlardı. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce İşletme Bölümü'nde okuyordum ve tam o sırada bunlar hayatıma girdi. Fakat babam da bu durumdan rahatsızdı.
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