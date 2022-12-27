90’lı yılların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı inanılmaz değişimiyle dudak uçuklattı!

Umudun Kıyısında, Zengin Kız Fakir Oğlan, Ankara Yazı Veda Mektubu, Bana Baba Dedi, Her şey Yolunda Merkez, Kötü Yol, Dila Hanım, Bir Zamanlar Osmanlı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Diriliş Ertuğrul gibi dizi ve filmlerde rol alan başarılı oyuncu, ekranlarda büyüdü desek yeridir!