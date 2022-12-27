90’lı yılların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı inanılmaz değişimiyle dudak uçuklattı!

İlk ekran deneyimini küçük yaşlarda tadan Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yapmıştı. Kemalettin Tuğcu'nun aynı adlı romanından TV'ye uyarlanan 'Üvey Baba' dizisinin başrol oyuncusu Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı. Yayınlandığı döneme damga vuran dizinin çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, değişimiyle dudak uçuklatıyor. 90'lı yılların çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu setlerde geçen güzel oyuncu şimdilerde, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son hali ve bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların değişimleri...