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Haberler Galeri 90'lı yılların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı inanılmaz değişimiyle dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:58

90'lı yılların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı inanılmaz değişimiyle dudak uçuklattı!

İlk ekran deneyimini küçük yaşlarda tadan Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yapmıştı. Kemalettin Tuğcu'nun aynı adlı romanından TV'ye uyarlanan 'Üvey Baba' dizisinin başrol oyuncusu Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı. Yayınlandığı döneme damga vuran dizinin çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, değişimiyle dudak uçuklatıyor. 90'lı yılların çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu setlerde geçen güzel oyuncu şimdilerde, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son hali ve bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların değişimleri...

90’lı yılların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı inanılmaz değişimiyle dudak uçuklattı!

Umudun Kıyısında, Zengin Kız Fakir Oğlan, Ankara Yazı Veda Mektubu, Bana Baba Dedi, Her şey Yolunda Merkez, Kötü Yol, Dila Hanım, Bir Zamanlar Osmanlı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Diriliş Ertuğrul gibi dizi ve filmlerde rol alan başarılı oyuncu, ekranlarda büyüdü desek yeridir!

90’lı yılların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı inanılmaz değişimiyle dudak uçuklattı!

Kemalettin Tuğcu'nun aynı adlı romanından TV'ye uyarlanan 'Üvey Baba' dizisinin başrol oyuncusu Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı.

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90’lı yılların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı inanılmaz değişimiyle dudak uçuklattı!

Güzelliği ve sevimli tavırlarıyla hayran bırakan Burçin Abdullah'ın hayranları ünlü oyuncunun değişimine inanamadı. İlk olarak Acı Günler isimli dizide rol almıştı ancak Lamia rolüyle adeta hafızalara kazındı.

90’lı yılların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı inanılmaz değişimiyle dudak uçuklattı!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah inanılmaz değişimi ile dudak uçuklatıyor.

90’lı yılların çocuk oyuncusuydu! Üvey Baba’nın Lamia’sı inanılmaz değişimiyle dudak uçuklattı!

İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son hali ve bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların değişimleri...

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