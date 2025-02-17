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Haberler Galeri 90'lı yılların sanatçısı Sibel Bilgiç'in beyaz köşkünü gördünüz mü? Adeta saray yavrusu!
Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:24

90'lı yılların sanatçısı Sibel Bilgiç'in beyaz köşkünü gördünüz mü? Adeta saray yavrusu!

1997 yılında 'Alışamadım' şarkısı ile müzik sektörüne giriş yapan başarılı sanatçı Sibel Bilgiç, kameralardan uzak kalarak mütevazı bir yaşam sürüyor. Güçlü sesiyle kendine hayran bırakan Bilgiç, her ne kadar sahnelerden uzak kalsada sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Sibel Bilgiç, adeta saray yavrusu evini ilk kez göstererek beğeni topladı.

90’lı yılların sanatçısı Sibel Bilgiç’in beyaz köşkünü gördünüz mü? Adeta saray yavrusu!

'Alışamadım' 'Diyemedim' 'Aşk Çarpsın Beni' ve daha birçok şarkıya hayat veren Sibel Bilgiç, uzun süredir sahnelerden uzak kalıyor.

90’lı yılların sanatçısı Sibel Bilgiç’in beyaz köşkünü gördünüz mü? Adeta saray yavrusu!

Güçlü sesi ile 90'lı yıllara damga vuran güzel sanatçı son olarak evinin kapılarını 'Evrim Alasya İle Ev Gezmesi' programına açtı.

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90’lı yılların sanatçısı Sibel Bilgiç’in beyaz köşkünü gördünüz mü? Adeta saray yavrusu!

Lüks eviyle kamera karşısına çıkan Sibel Bilgiç, sosyal medyada birçok beğeni topladı.

90’lı yılların sanatçısı Sibel Bilgiç’in beyaz köşkünü gördünüz mü? Adeta saray yavrusu!

İŞTE SİBEL BİLGİÇ VE LÜKS EVİ!

90’lı yılların sanatçısı Sibel Bilgiç’in beyaz köşkünü gördünüz mü? Adeta saray yavrusu!

İŞTE SİBEL BİLGİÇ VE LÜKS EVİ!

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