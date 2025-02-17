Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
14:24
90'lı yılların sanatçısı Sibel Bilgiç'in beyaz köşkünü gördünüz mü? Adeta saray yavrusu!
1997 yılında 'Alışamadım' şarkısı ile müzik sektörüne giriş yapan başarılı sanatçı Sibel Bilgiç, kameralardan uzak kalarak mütevazı bir yaşam sürüyor. Güçlü sesiyle kendine hayran bırakan Bilgiç, her ne kadar sahnelerden uzak kalsada sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Sibel Bilgiç, adeta saray yavrusu evini ilk kez göstererek beğeni topladı.